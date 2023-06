Amorgos: un gioiello greco tra spiagge, scogliere e villaggi tradizionali

Amorgos, un’isola greca affascinante, è famosa non solo per le sue spiagge e scogliere, ma anche per i suoi pittoreschi villaggi tradizionali. Questi villaggi, distanti l’uno dall’altro, sembrano macchie di bianco che seguono l’andamento scosceso dei pendii.

La maggior parte dei villaggi di Amorgos, o Amorgo come è conosciuta in italiano, si trovano un po’ distanti dal mare. Fanno eccezione Katapola, il porto dove attraccherete, e Aegiali, dove si trovano alcune delle spiagge più belle dell’isola.

Amorgos: un’isola selvaggia e affascinante

Amorgos è un’isola arida e selvaggia, circondata da un mare blu intenso che contrasta con il bianco delle case e la roccia brulla. È il luogo ideale per gli amanti del trekking, che possono esplorare le montagne scoscese dell’entroterra, magari fino a raggiungere il Monastero di Amorgos, uno dei simboli dell’isola.

Amorgos è l’isola più orientale dell’arcipelago delle Cicladi e quella più vicina all’arcipelago del Dodecaneso, a sud-est di Naxos e a circa 250 km dal Pireo. Il comune di Amorgos comprende anche gli isolotti vicini, il più grande dei quali è Nikouria, che ha una popolazione di quasi 2000 abitanti.

Attrazioni da non perdere ad Amorgos

I villaggi dell’isola di Amorgos sono frequentati durante tutto l’anno e mantengono ancora la loro autenticità. L’isola è famosa anche per i suoi monasteri, tutti costruiti parecchio sopra il livello del mare, dove il panorama è più bello ed ampio, come spesso accade in Grecia.

Monastero di Amorgos

Il monastero Hozoviotissa è incastonato nella roccia a 300 metri a picco sul mare, sotto il Profitis Ilias. Per raggiungerlo, dovrete salire 1000 gradini dalla spiaggia di Aghia Anna. In cima al monastero, i monaci vi accoglieranno con un bicchiere di rakomelo e dolcetti di frutta e zucchero.

Profitis Ilias

Il monastero del Profitis Ilias si trova a 698 metri sul livello del mare. Il sentiero per raggiungerlo parte da Chora e si inerpica in montagna per circa 1 ora. Da lì, il panorama sull’isola intera è meraviglioso.

Sentieri di trekking

Il sentiero per raggiungere i monasteri non è l’unico che potrete percorrere ad Amorgos. Ci sono 7 percorsi ben segnalati da percorrere con gli scarponcini a piedi, meglio se in primavera o lontano dalle ore più calde della giornata.

Katapola

Katapola è il paese principale di Amorgos, dove c’è il molo per i traghetti. Il paesino è piccolo, tanto che arrivando con il traghetto potrete quasi contarne le case una ad una.

Faro di Katapola

Il faro di Katapola si raggiunge con una piacevole passeggiata che parte dal molo di Katapola, prosegue per la bella spiaggia di Kato Akrotiri e raggiunge la lanterna.

Antica Minoa

Poco lontano da Katapola ci sono le rovine dell’acropoli di Minoa, uno degli antichi villaggi di Amorgos.

Aegiali

Aegiali è il paese e il porto più importante della zona settentrionale di Amorgos. Passeggiate tra i vicoli bianchi di Tholaria e Langada e concedetevi un po’ di relax notturno nella spa (aperta anche di notte).

Chora

Il villaggio di Chora è stato costruito per essere invisibile da mare. Dopo una scarna schiera di mulini a vento, tra una collinetta e l’altra, c’è questo fitto intrico bianco di case e casette.

Kastro di Amorgos

Il Kastro di Amorgos, costruito nel 1200 in stile veneziano, serviva a proteggere l’isola dagli attacchi dei pirati, molto frequenti in questo angolo di Egeo. Si trova sulla rocca sopra Chora.

Spiagge di Amorgos

Le spiagge dell’isola di Amorgos sono selvagge ed a volte difficili da raggiungere, se non dopo un percorso di trekking. Non troverete le classiche taverne con i tavoli apparecchiati in riva al mare e solo raramente ombrelloni e lettini.

Come raggiungere Amorgos

L’isola di Amorgos non è servita da un aeroporto, ma si raggiunge in traghetto dal porto di Pireo ad Atene oppure dai porti di Mykonos e Santorini. Ad Amorgos ci sono due porti. Gli aliscafi attraccano sempre a Katapola, mentre i traghetti quasi sempre nel porto di Aegiali. Ci sono collegamenti quotidiani.

In sintesi, Amorgos è un’isola greca affascinante e ricca di attrazioni. Che siate amanti del trekking, della storia o semplicemente desiderosi di rilassarvi in spiaggia, Amorgos ha qualcosa da offrire a tutti.