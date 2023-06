Un viaggio verso le incantevoli coste di Maratea in Basilicata è la proposta di oggi. Sovrana indiscussa dell’estate, Maratea si estende sul Golfo di Policastro, offrendo un’alternativa meravigliosa alle spiagge affollate del versante ionico.

Basilicata è spesso trascurata quando si pensa alle destinazioni per le vacanze al mare, poiché è famosa per i suoi affascinanti borghi, per le colline ondulate e i gustosi festival gastronomici.

Perché scegliere Maratea per le prossime vacanze estive

Maratea, conosciuta come la gemma del Mar Tirreno, vanta spiagge di sabbia sottilissima e impressionanti scogliere, nonché numerose grotte da scoprire e immortalare. Questa città nella provincia di Potenza ha un’ampia varietà di attrazioni turistiche, pur rimanendo al di fuori dei principali circuiti turistici.

Diversità di Spiagge

A Maratea, le spiagge presentano caratteristiche diverse e sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore: alcune hanno sabbia finissima, altre sono di ciottoli, alcune sono selvagge e ricche di vegetazione, altre ancora offrono numerosi lidi e stabilimenti balneari. La costa si estende per 33 km, offrendo grotte, scogliere, insenature, spiagge e panorami mozzafiato.

Attrazioni Culturali

Oltre alle affascinanti spiagge, nel tempo libero, è possibile esplorare il centro storico e la maestosa statua del Cristo Redentore che vigila sulla città dall’alto. Lo sapevate che Maratea ospita ben 44 chiese? Gli appassionati d’arte sacra possono aspettarsi un tour molto interessante.

Scoprendo le Spiagge di Maratea

Cala Jannita

La prima spiaggia che merita la vostra attenzione è Cala Jannita, anche conosciuta come la Spiaggia nera. Il suo nome deriva dal colore distintivo della sabbia, di origine vulcanica. Vicino a Cala Jannita, vi invito a non perdere la splendida Grotta della Sciabella.

Cala di Don Nicola

La Spiaggia Macarro, meglio conosciuta come Cala di Don Nicola, è l’ideale per coloro che cercano una spiaggia selvaggia dove la natura è regina e incontaminata. Qui la vegetazione tipica della macchia mediterranea incontra il mare, offrendo tratti di spiaggia con lidi attrezzati, ideali per le famiglie con bambini.

Cala Ficarra

Questa spettacolare spiaggia, denominata Spiaggia del Fico o Cala Ficarra o Spiaggia della Scala, si contraddistingue per il suo colore bianco brillante dovuto alle pareti rocciose di origine granitica. Non si tratta di una spiaggia di sabbia fine, ma di ghiaia e ciottoli. È presente anche una piccola grotta sopraelevata da un foro che consente alla luce solare di filtrare e generare riflessi straordinari sulle acque.

Spiaggia del Fiumicello

La Spiaggia del Fiumicello è la più grande e famosa di Maratea, nonché la più frequentata dai turisti durante la stagione estiva. Rispetto alle altre spiagge menzionate, questa è dotata di numerosi lidi e stabilimenti, bar e ristoranti.

Dalla spiaggia si può godere di una vista spettacolare sulla statua del Cristo Redentore che domina la città dall’alto.