La navicella Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è stata rifornita di idrazina e azoto gassoso in vista del lancio su un Falcon 9 di SpaceX previsto per quest’estate. L’idrazina, altamente tossica e utilizzata per la propulsione e lo smaltimento delle navicelle spaziali, viene gestita da esperti in tute protettive.

Preparazione al lancio

Rifornimento di carburante

La navicella Euclid dell’ESA viene rifornita di due tipi di propellente: idrazina e azoto gassoso. Dieci propulsori ad idrazina forniranno la propulsione chimica necessaria per completare il viaggio fino al punto di Lagrange Sole-Terra L2, eseguire manovre mensili per rimanere in orbita e smaltire la navicella alla fine della missione. 140 kg di idrazina sono conservati in un serbatoio centrale. Il rifornimento di carburante è un’operazione delicata a causa della tossicità dell’idrazina. Il compito deve essere svolto da esperti che indossano un’attrezzatura protettiva autonoma, o tuta ‘scape’.

Destinazione: punto di Lagrange L2

Euclid dell’ESA orbita attorno al secondo punto di Lagrange (L2), a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione opposta al Sole. L2 è un punto di equilibrio del sistema Sole-Terra che segue la Terra attorno al Sole. Nella sua orbita a L2, lo scudo solare di Euclid può sempre bloccare la luce proveniente dal Sole, dalla Terra e dalla Luna, puntando il suo telescopio verso lo spazio profondo, garantendo un alto livello di stabilità per i suoi strumenti.

La missione Euclid

Compagni di viaggio

A L2, Euclid si unisce alla missione Gaia dell’ESA e al telescopio spaziale James Webb dell’ESA/NASA/CSA, che orbitano anch’essi attorno a questo punto di equilibrio, seguendo traiettorie ben separate.

Obiettivi della missione

Per fornire immagini della massima qualità, la navicella Euclid deve garantire un puntamento molto preciso e stabile. Per raggiungere questo obiettivo, Euclid utilizzerà sei micro-propulsori a gas freddo alimentati da azoto conservato in quattro serbatoi ad alta pressione. I 70 kg di azoto conservati garantiranno una durata della missione di almeno sei anni.

Euclid è un telescopio spaziale sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con l’obiettivo principale di approfondire i misteri dell’Universo oscuro. La missione mira a produrre la mappa 3D dell’Universo più estesa e accurata mai creata, catturando 10 miliardi di anni di storia cosmica. Attraverso questa esplorazione, Euclid esaminerà l’espansione dell’Universo e la distribuzione delle strutture su larga scala nello spazio e nel tempo, gettando più luce sul ruolo della gravità e sulla natura enigmatica dell’energia oscura e della materia oscura.

Conclusione

In sintesi, la navicella Euclid dell’ESA è pronta per il lancio, con l’obiettivo di esplorare i misteri dell’Universo oscuro. La missione, che prevede un viaggio fino al punto di Lagrange L2 e una durata di almeno sei anni, promette di fornire una mappa 3D dell’Universo senza precedenti, contribuendo a una migliore comprensione dell’espansione dell’Universo e della natura dell’energia e della materia oscura.