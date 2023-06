Se il 10% della capacità rinnovabile necessaria per raggiungere gli obiettivi climatici del 2030 fosse realizzato attraverso modelli di condivisione del valore con i cittadini, in particolare le comunità energetiche rinnovabili, si stima che potrebbero essere coinvolte oltre 3 milioni di famiglie. Questo porterebbe a un risparmio annuale sulle loro bollette di oltre 800 milioni di euro. Queste sono alcune delle conclusioni emerse dal Workshop Annuale dell’Osservatorio Internazionale sull’Economia e la Finanza delle Rinnovabili (Oir) della società di consulenza Agici, tenutosi a Milano.

Resistenza delle comunità locali e possibili soluzioni

Resistenza delle comunità locali

Uno degli ostacoli identificati per lo sviluppo completo delle fonti di energia rinnovabile nel Paese è la resistenza delle comunità locali. Queste spesso si oppongono all’installazione di impianti a causa della mancanza di benefici percepiti.

Possibili soluzioni

Alcune delle soluzioni proposte durante il workshop includono l’introduzione di tariffe agevolate di prossimità, che permetterebbero ai cittadini di beneficiare di una quota di energia prodotta dall’impianto a un prezzo ridotto. Inoltre, si è parlato dell’avvio di progetti di crowdfunding per permettere ai singoli cittadini di investire nello sviluppo di progetti rinnovabili. Un’altra soluzione proposta è l’istituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), associazioni di utenti che producono e condividono energia. Infine, si è discusso dello sviluppo di impianti agrivoltaici, che non richiedono l’uso di terreni che potrebbero essere utilizzati per attività agricole e pastorali.

Progressi e sfide future

Progressi

Il rapporto annuale dell’Osservatorio ha evidenziato che nel 2022 la capacità installata è stata di 3 Gw, il doppio rispetto al 2021. Gli investimenti da parte dei principali operatori rinnovabili selezionati per lo studio sono aumentati del 26%. Il 2023 sembra confermare questa tendenza, con 1,1 Gw installati solo nel primo trimestre.

Sfide future

Tuttavia, la Germania nel solo 2022 ha registrato 10 Gw di capacità installata. Per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall’Unione Europea per il 2030, il ritmo di crescita dovrebbe raddoppiare ulteriormente.

Conclusione

In conclusione, la condivisione del valore delle energie rinnovabili con i cittadini potrebbe portare a significativi risparmi sulle bollette elettriche e coinvolgere un gran numero di famiglie. Tuttavia, la resistenza delle comunità locali rappresenta un ostacolo significativo. Diverse soluzioni sono state proposte, tra cui tariffe agevolate, progetti di crowdfunding, Comunità Energetiche Rinnovabili e impianti agrivoltaici. Nonostante i progressi, per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030, il ritmo di crescita delle energie rinnovabili deve raddoppiare.