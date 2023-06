Un team di ricercatori provenienti dalle università di Ginevra, Parigi e Barcellona ha scoperto prove convincenti che le peculiarità osservate in grandi ammassi stellari possono essere spiegate dalla presenza di stelle supermassicce. Questi risultati, ottenuti grazie alle osservazioni del telescopio spaziale James-Webb, sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy and Astrophysics.

Le anomalie degli ammassi globulari

Gli ammassi globulari sono tra le più massicce e antiche formazioni stellari dell’universo, ospitando fino a un milione di stelle individuali. Queste stelle, nate nello stesso periodo, presentano una composizione chimica distintiva, esibendo anomalie che non si trovano in nessun’altra popolazione stellare. Comprendere questa caratteristica unica rappresenta un importante enigma nel campo dell’astronomia.

La formazione degli ammassi globulari

Gli ammassi globulari sono raggruppamenti molto densi di stelle distribuite in una sfera, con un raggio che varia da una dozzina a un centinaio di anni luce. Possono contenere fino a 1 milione di stelle e si trovano in tutti i tipi di galassie. La nostra galassia ne ospita circa 180. Uno dei loro grandi misteri è la composizione delle loro stelle: perché è così varia? Ad esempio, la proporzione di ossigeno, azoto, sodio e alluminio varia da una stella all’altra. Tuttavia, tutte sono nate nello stesso momento, all’interno della stessa nube di gas. Gli astrofisici parlano di “anomalie di abbondanza”.

Le stelle supermassicce

Un team delle università di Ginevra e Barcellona, e dell’Institut d’Astrophysique de Paris, ha fatto un nuovo passo avanti nella spiegazione di questo fenomeno. Nel 2018, aveva sviluppato un modello teorico secondo il quale le stelle supermassicce avrebbero “inquinato” la nube di gas originale durante la formazione di questi ammassi, arricchendo le loro stelle con elementi chimici in modo eterogeneo. Queste stelle celesti sono da 5.000 a 10.000 volte più massicce e cinque volte più calde al loro centro (75 milioni di °C) rispetto al Sole. Ma dimostrare la loro esistenza è complesso.

La scoperta delle stelle supermassicce

Grazie alla potente visione infrarossa del telescopio James-Webb, i co-autori sono stati in grado di supportare la loro ipotesi. Il satellite ha catturato la luce emessa da una delle galassie più distanti e giovani conosciute fino ad oggi nel nostro Universo. Situata a circa 13,3 miliardi di anni luce, GN-z11 ha solo poche decine di milioni di anni.

La luce come rivelatrice

Nell’astronomia, l’analisi dello spettro luminoso degli oggetti cosmici è un elemento chiave per determinare le loro caratteristiche. In questo caso, la luce emessa da questa galassia ha fornito due preziose informazioni. È stato stabilito che contiene proporzioni molto elevate di azoto e una densità di stelle molto alta. Questo suggerisce che diversi ammassi globulari si stanno formando in questa galassia e che ospitano ancora una stella supermassiccia attiva.

Il modello delle stelle supermassicce

Questi nuovi risultati rafforzano il modello del team internazionale. Questo modello è l’unico attualmente in grado di spiegare le anomalie di abbondanza negli ammassi globulari. Il prossimo passo per gli scienziati sarà testare la validità di questo modello su altri ammassi globulari in formazione in galassie lontane, utilizzando i dati del James-Webb.

Conclusione

In conclusione, la scoperta di prove convincenti dell’esistenza di stelle supermassicce negli ammassi globulari rappresenta un importante passo avanti nella comprensione delle anomalie osservate in queste formazioni stellari. Questi risultati, ottenuti grazie al telescopio spaziale James-Webb, aprono nuove prospettive per ulteriori ricerche in questo campo affascinante.