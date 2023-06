Il ruolo dell’idrogeno nel futuro energetico dell’Italia

Secondo recenti studi, l’idrogeno potrebbe rappresentare una risorsa energetica fondamentale per l’Italia nel prossimo futuro. Si stima infatti che entro il 2050, l’idrogeno potrebbe coprire il 25% dei consumi energetici nazionali. Questo non solo contribuirebbe a ridurre la dipendenza del Paese da fonti energetiche non rinnovabili, ma potrebbe anche generare un valore cumulato di produzione compreso tra 890 e 1.500 miliardi di euro. Inoltre, l’espansione dell’industria dell’idrogeno potrebbe portare alla creazione di tra 320.000 e 540.000 nuovi posti di lavoro.

La posizione dell’Italia nel mercato dell’idrogeno europeo

Attualmente, l’Italia si colloca al primo posto nell’Unione Europea per quote di mercato nel settore termico dell’idrogeno e al secondo posto nel settore meccanico. Tuttavia, il numero di progetti di produzione avviati nel Paese è solo 13, una cifra significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei. Ad esempio, la Germania ha avviato 15 volte più progetti rispetto all’Italia.

Le sfide da superare

Nonostante il potenziale dell’idrogeno, esistono ancora diverse sfide da superare. Tra queste, vi sono ritardi nell’avvio dei progetti e difficoltà organizzative. Inoltre, le aziende incontrano difficoltà nel definire modelli di business che riescano a coniugare sostenibilità climatica ed economica. Questi ostacoli potrebbero rallentare lo sviluppo dell’industria dell’idrogeno in Italia.

La necessità di una strategia nazionale sull’idrogeno

Per superare queste sfide e sfruttare appieno il potenziale dell’idrogeno, è necessario sviluppare una strategia nazionale sull’idrogeno. Questa dovrebbe promuovere il principio della neutralità tecnologica e favorire il dialogo tra le diverse filiere e le istituzioni. Inoltre, dovrebbe incentivare l’uso dell’idrogeno nei settori in cui è già presente, come il petrolchimico, e in quelli in cui l’elettrificazione non è praticabile, come i trasporti pesanti e l’industria.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’idrogeno

Il PNRR prevede un investimento di 3,19 miliardi di euro per l’idrogeno. Tuttavia, secondo The European House – Ambrosetti, è necessario fare di più per sostenere le aziende nel definire modelli di business sostenibili e per superare le difficoltà organizzative e i ritardi nell’avvio dei progetti.

La nascita di filiere tecnologiche in Italia

Una strategia nazionale sull’idrogeno dovrebbe anche favorire la nascita di filiere tecnologiche in Italia. Questo potrebbe contribuire a rafforzare la posizione del Paese nel mercato dell’idrogeno europeo e a creare nuovi posti di lavoro.

Conclusione

In conclusione, l’idrogeno ha un enorme potenziale per l’Italia, sia in termini di soddisfazione dei consumi energetici che di creazione di valore economico e posti di lavoro. Tuttavia, per sfruttare appieno questo potenziale, è necessario superare diverse sfide e sviluppare una strategia nazionale sull’idrogeno.