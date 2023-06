Un recente studio guidato da un fisico planetario dell’Università del Texas ha compilato un catalogo esaustivo di tutti i noti sistemi stellari tripli ospitanti pianeti, considerando diversi tipi di orbite planetarie ed esaminando controversie passate. Il lavoro suggerisce che i pianeti dei sistemi stellari tripli, che rappresentano circa lo 0,5% di tutti i pianeti noti, sono per lo più di tipo Giove e sottolinea che la formazione e la stabilità orbitale di questi sistemi presentano sfide teoriche.

Caratteristiche dei sistemi stellari tripli

Descrizione dei sistemi stellari tripli

Nei sistemi stellari tripli, una coppia di stelle orbita l’una attorno all’altra mentre una terza stella orbita attorno alla coppia. Manfred Cuntz, un fisico planetario dell’Università del Texas ad Arlington, ha guidato un nuovo studio che cataloga tutti i noti sistemi stellari tripli ospitanti pianeti, ovvero quelli che hanno tre o più stelle con pianeti.

Classificazione dei sistemi stellari tripli

Il progetto, intitolato “Un primo catalogo di sistemi stellari multipli di ordine tre e superiore ospitanti pianeti”, fornisce una valutazione bibliografica completa dei sistemi stellari tripli ospitanti pianeti. Il documento offre una classificazione del sistema che considera i vari tipi di orbite planetarie tra gli altri fattori. Inoltre, gli autori esaminano le controversie passate e le retrazioni dei pianeti basate sui criteri per ciò che costituisce un sistema stellare triplo ospitante pianeti.

Scoperte e sfide dei sistemi stellari tripli

Scoperte sui sistemi stellari tripli

La maggior parte dei pianeti, come tutti nel sistema solare della Terra, orbita attorno a una singola stella. Circa 100 pianeti noti sono membri di binari stellari, hanno scritto gli autori nel loro studio. Il numero di pianeti trovati ospitati da sistemi di ordine superiore è relativamente piccolo, circa 40 per i sistemi tripli e quadrupli combinati, con il numero esatto che dipende dal fatto che siano inclusi alcuni casi controversi o non confermati.

Sfide dei sistemi stellari tripli

L’esistenza di pianeti nei sistemi stellari tripli è estremamente impegnativa dal punto di vista teorico, sia per quanto riguarda la loro formazione che la stabilità orbitale. Questi argomenti sono una forte motivazione per future ricerche dell’UTA, coinvolgendo anche gli studenti.

Conclusione

In sintesi, lo studio ha catalogato tutti i noti sistemi stellari tripli ospitanti pianeti, evidenziando che la maggior parte di questi pianeti sono di tipo Giove. La ricerca ha anche sottolineato le sfide teoriche associate alla formazione e alla stabilità orbitale di tali sistemi. Queste scoperte potrebbero aprire la strada a ulteriori ricerche e scoperte nel campo dell’astronomia.