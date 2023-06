La Cintura di Kuiper, una vasta regione situata appena oltre l’orbita di Nettuno nel nostro sistema solare, è caratterizzata da una sorprendente varietà di colori che vanno dal bianco candido a sfumature rosse intense sui suoi oggetti. Questa gamma di colori, unica tra tutte le popolazioni del sistema solare, è da tempo un mistero. La teoria prevalente tra gli scienziati è che i diversi colori siano probabilmente dovuti all’esposizione prolungata delle sostanze organiche alle radiazioni cosmiche galattiche.

Una nuova ricerca rivela le cause della varietà di colori

Uno studio recente condotto da ricercatori del Dipartimento di Chimica dell’Università delle Hawaii a Mānoa ha replicato l’ambiente della Cintura di Kuiper per scoprire cosa provoca la gamma di colori nelle superfici ricche di idrocarburi degli oggetti della Cintura di Kuiper, fornendo una soluzione a un problema di lunga data in astrofisica. Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista Science Advances.

Metodologia e risultati dell’esperimento

Il team di ricerca guidato dal professor Ralf I. Kaiser ha eseguito esperimenti all’avanguardia presso l’Università delle Hawaii a Mānoa. Hanno utilizzato esperimenti di irradiazione in ultra-alto vuoto e condotto analisi complete per esaminare l’evoluzione del colore e la loro origine a livello molecolare mentre i raggi cosmici galattici elaboravano idrocarburi, come il metano e l’acetilene, in condizioni simili a quelle della Cintura di Kuiper.

È stato scoperto che le unità strutturali aromatiche (molecole organiche con anelli di benzene fusi) che contengono fino a tre anelli, ad esempio nei composti chimici fenantrene, fenalene e acenaftilene, collegati da ponti carenti di idrogeno tra loro, svolgono un ruolo chiave nella produzione di colori rossastri. Gli esperimenti delle Hawaii hanno dimostrato il livello di complessità molecolare dei raggi cosmici galattici che elaborano idrocarburi e hanno fornito informazioni sul ruolo svolto dai ghiacci esposti alle radiazioni nella produzione iniziale di molecole precursore biologiche, ovvero molecole che partecipano a una reazione chimica che produce un’altra molecola.

Implicazioni e prospettive future

“Questa ricerca è un primo passo fondamentale per svelare sistematicamente i vettori delle unità molecolari responsabili delle superfici ricche di idrocarburi degli oggetti della Cintura di Kuiper”, ha affermato Kaiser. “Poiché le osservazioni astronomiche hanno rilevato, ad esempio, ammoniaca, acqua e metanolo, sulle superfici degli oggetti della Cintura di Kuiper, ulteriori esperimenti sul processamento di questi ghiacci da parte dei raggi cosmici dovrebbero rivelare la vera diversità di colori degli oggetti della Cintura di Kuiper a livello molecolare”.

Conclusione

In sintesi, la ricerca condotta dall’Università delle Hawaii a Mānoa ha permesso di scoprire che le unità strutturali aromatiche legate da ponti carenti di idrogeno svolgono un ruolo chiave nella produzione della varietà di colori osservata sugli oggetti della Cintura di Kuiper. Questa scoperta fornisce una soluzione a un problema di lunga data in astrofisica e apre la strada a ulteriori esperimenti per comprendere la vera diversità di colori degli oggetti della Cintura di Kuiper a livello molecolare.