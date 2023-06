La città di Pisa, famosa per la sua torre pendente, sta per introdurre nuove regole per il servizio di carrozze turistiche a cavallo. L’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa, Giulia Gambini, ha annunciato che i regolamenti vigenti saranno modificati per includere criteri oggettivi che identifichino situazioni di emergenza in cui il servizio non può essere svolto. Questa mossa è vista come un tentativo di proteggere sia la salute degli animali coinvolti nel servizio, sia un mestiere antico e unico che rischia di scomparire.

Modifiche ai regolamenti

Protezione degli animali

La decisione di modificare i regolamenti vigenti è stata presa con l’obiettivo di garantire la salute e il benessere degli animali coinvolti nel servizio di carrozze turistiche. L’assessore Gambini ha sottolineato che i vetturini, coloro che guidano le carrozze, sono i primi a voler tutelare gli animali. Pertanto, è essenziale che i regolamenti riflettano questo desiderio e forniscano linee guida chiare su come garantire il benessere degli animali in tutte le circostanze.

Identificazione delle situazioni di emergenza

Un altro aspetto fondamentale delle modifiche proposte riguarda l’identificazione di situazioni di emergenza. Queste sono circostanze in cui il servizio non può essere svolto a causa di problemi di salute degli animali o di altre condizioni avverse. L’assessore Gambini ha affermato che i nuovi regolamenti prevederanno criteri oggettivi per rilevare tali situazioni, garantendo così che il servizio possa essere sospeso prontamente quando necessario per proteggere gli animali.

La difesa di un mestiere antico

Un mestiere a rischio estinzione

Il servizio di carrozze turistiche a cavallo rappresenta un mestiere antico che, secondo Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, rischia di estinguersi. In un mondo sempre più moderno e veloce, mestieri come quello dei vetturini rischiano di essere travolti da ideologie e tendenze contemporanee. Pertanto, è fondamentale difendere e preservare queste professioni uniche.

Il ruolo del turismo

Nonostante le sfide, il mestiere dei vetturini è riuscito a sopravvivere grazie al mercato turistico. Le carrozze a cavallo sono una caratteristica distintiva di molte città turistiche, tra cui Pisa, e offrono ai visitatori un modo unico e tradizionale di esplorare la città. Pertanto, è importante che le nuove regolamentazioni tengano conto del ruolo cruciale che questo servizio svolge nel settore turistico.

Conclusione

In sintesi, la città di Pisa sta per introdurre nuove regolamentazioni per il servizio di carrozze turistiche a cavallo. Queste modifiche mirano a proteggere la salute degli animali e a preservare un mestiere antico e unico. Le nuove regole prevederanno criteri oggettivi per identificare situazioni di emergenza in cui il servizio non può essere svolto, garantendo così il benessere degli animali e la sostenibilità del servizio.