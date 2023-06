Gli astronauti della NASA hanno svolto una passeggiata spaziale giovedì 15 giugno 2023 per installare un nuovo pannello solare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dopo una sessione di addestramento robotico simulata al computer. Parallelamente, tre cosmonauti si stanno preparando per una passeggiata spaziale separata per questa settimana per la sostituzione dell’hardware e l’ispezione del modulo. Sono state effettuate anche manutenzioni regolari e controlli di salute a bordo della stazione.

Preparativi per la passeggiata spaziale

Quattro astronauti dell’Expedition 69 hanno praticato manovre robotiche simulate su un computer per supportare la passeggiata spaziale avvenuta giovedì 15 giugno. Tre cosmonauti si stanno preparando per un’altra passeggiata spaziale prevista questa prossima settimana dal segmento Roscosmos della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Installazione del sesto pannello solare

Gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg hanno svolto la loro seconda passeggiata spaziale avvenuta alle 8:55 del mattino (UTC) di giovedì 15. Hanno installato il sesto pannello solare a srotolamento dell’avamposto orbitale sul lato opposto del segmento di traliccio di tribordo, dove avevano installato il quinto pannello solare a srotolamento venerdì 9 giugno. La NASA ha trasmesso in diretta la passeggiata spaziale sul sito web e sull’app dell’agenzia.

Addestramento robotico e controlli medici

Bowen e Hoburg si sono uniti agli ingegneri di volo Frank Rubio della NASA e Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti (EAU) per un addestramento robotico su computer. Il quartetto ha praticato manovre simulate del braccio robotico Canadarm2 necessarie per supportare Bowen e Hoburg quando rimuoveranno il pannello solare a srotolamento dall’attrezzatura di supporto al volo e lo installeranno sul traliccio di tribordo. I due astronauti hanno anche preparato i loro strumenti all’interno del portellone di ingresso Quest, stampato le liste di controllo che hanno attaccato ai polsini delle loro tute spaziali e rivisto ulteriori procedure di passeggiata spaziale su un computer.

I quattro astronauti si sono riuniti alla fine della giornata per controlli agli occhi, mentre Bowen e Hoburg hanno esaminato gli occhi di Rubio e Alneyadi utilizzando apparecchiature di imaging medicale standard presenti in uno studio di optometria. Rubio e Alneyadi hanno trascorso la prima parte della giornata lavorando su una varietà di attrezzature per l’esercizio fisico e sull’hardware della tubatura orbitale.

Passeggiata spaziale dei cosmonauti

Il comandante Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin hanno trascorso l’intera giornata di martedì preparandosi per una passeggiata spaziale prevista per giovedì 22 giugno. I due hanno studiato le procedure e individuato gli strumenti che utilizzeranno quando usciranno dal portellone di ingresso Poisk dell’avamposto orbitale la prossima settimana. I due cosmonauti rimuoveranno e sostituiranno l’hardware delle comunicazioni e della scienza e fotograferanno le condizioni del modulo di servizio Zvezda durante la passeggiata spaziale della prossima settimana.

Manutenzione e attività fisica

L’ingegnere di volo Roscosmos Andrey Fedyaev ha lavorato durante tutto martedì per mantenere il generatore di ossigeno Elektron di Zvezda e sostituire i rilevatori di fumo nel modulo scientifico Nauka. Alla fine della giornata, Fedyaev si è allenato sull’attrezzatura avanzata per esercizi di resistenza mentre gli specialisti a terra monitoravano la sua forma fisica e le operazioni dell’hardware.