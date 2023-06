Un gruppo internazionale di astronomi ha svelato l’origine di un’esplosione di supernova termonucleare. Evidenti linee di emissione di elio e la prima rilevazione di una tale supernova in onde radio indicano che la stella nana bianca in esplosione aveva un compagno ricco di elio.

La scoperta della supernova SN 2020eyj

Le supernove termonucleari (di tipo Ia) rivestono un’importanza fondamentale per gli astronomi poiché vengono utilizzate per misurare l’espansione dell’Universo. Tuttavia, l’origine di queste esplosioni è rimasta un interrogativo aperto. Sebbene sia noto che l’esplosione riguarda una stella nana bianca compatta che in qualche modo accumula troppa materia da una stella compagna, il processo esatto e la natura del progenitore non sono noti. La recente scoperta della supernova SN 2020eyj ha stabilito che la stella compagna era una cosiddetta stella di elio che aveva perso gran parte del suo materiale poco prima dell’esplosione della nana bianca.

La rilevazione in onde radio

“Una volta che abbiamo visto le firme di una forte interazione con il materiale proveniente dal compagno, abbiamo cercato di rilevarlo anche in emissione radio”, spiega Erik Kool, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università di Stoccolma e autore principale dell’articolo. “La rilevazione in radio è in realtà la prima di una supernova di tipo Ia – qualcosa che gli astronomi hanno cercato di fare per decenni”.

La scoperta della SN 2020eyj

La SN 2020eyj è stata scoperta dalla fotocamera Zwicky Transient Facility sul Monte Palomar ed è stata seguita da una serie di strutture tra cui il Nordic Optical Telescope (NOT) su La Palma, il grande telescopio Keck su Hawai’i e la rete di telescopi radio Multi-Element Radio Linked Interferometer Network (e-MERLIN) nel Regno Unito.

La luminosità della supernova 2020eyj

La supernova 2020eyj era anche estremamente luminosa a lunghezze d’onda infrarosse, paragonabile ad alcune delle supernove più luminose osservate a queste lunghezze d’onda. Questa luminosità è stata interpretata come emissione termica da particelle di polvere interstellare mescolate nel materiale che circonda la supernova.

Le osservazioni radio, ottiche e infrarosse

“Le osservazioni radio, ottiche e infrarosse sono tutte coerenti con la stella compagna che perde una notevole quantità di massa prima dell’esplosione della nana bianca. Questa entusiasmante scoperta fornisce una migliore comprensione delle esplosioni di nane bianche come supernove utilizzate per misurazioni cosmologiche”, secondo il Prof. Seppo Mattila, Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Turku, co-autore dell’articolo con il suo principale contributo nell’interpretazione delle osservazioni infrarosse e radio.

Conclusione

In sintesi, la scoperta della supernova SN 2020eyj ha permesso di svelare l’origine di un’esplosione di supernova termonucleare. Le osservazioni radio, ottiche e infrarosse hanno confermato che la stella compagna, ricca di elio, ha perso una notevole quantità di massa prima dell’esplosione della nana bianca. Questa scoperta fornisce una migliore comprensione delle esplosioni di nane bianche come supernove utilizzate per misurazioni cosmologiche.