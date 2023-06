La missione BepiColombo dell’ESA/JAXA ha completato con successo il suo terzo sorvolo di Mercurio, catturando immagini preziose di caratteristiche geologiche, tra cui il recentemente nominato cratere Manley. Attraverso continui ‘archi di propulsione’, la navicella sta gradualmente regolando la sua traiettoria per entrare nell’orbita di Mercurio nel 2025. La fase scientifica principale della missione inizierà all’inizio del 2026 dopo ulteriori aggiustamenti e un altro sorvolo nel 2024.

Il terzo sorvolo di Mercurio

Dettagli del sorvolo

Il sorvolo più vicino è avvenuto alle 19:34 UTC (21:34 CEST) del 19 giugno 2023, a circa 236 km sopra la superficie del pianeta, sul lato notturno del pianeta. “Tutto è andato molto liscio con il sorvolo e le immagini delle telecamere di monitoraggio prese durante la fase di avvicinamento del sorvolo sono state trasmesse a terra”, afferma Ignacio Clerigo, responsabile delle operazioni della navicella BepiColombo dell’ESA.

Prossimi passaggi della missione

“Sebbene il prossimo sorvolo di Mercurio non sia previsto fino a settembre 2024, ci sono ancora sfide da affrontare nel frattempo: il nostro prossimo lungo ‘arco di propulsione solare elettrica’ è previsto per iniziare all’inizio di agosto fino a metà settembre. In combinazione con i sorvoli, gli archi di propulsione sono fondamentali per aiutare BepiColombo a frenare contro l’enorme attrazione gravitazionale del Sole prima che possiamo entrare in orbita attorno a Mercurio.”

Curiosità geologiche

Immagini del pianeta

Durante l’incontro ravvicinato della scorsa notte, la telecamera di monitoraggio 3 ha scattato decine di immagini del pianeta roccioso. Le immagini, che forniscono istantanee in bianco e nero con una risoluzione di 1024 x 1024 pixel, sono state scaricate durante la notte fino a questa mattina. Tre immagini ‘di prima pubblicazione’ sono presentate qui.

Il cratere Manley

Un grande cratere da impatto con anello di picco largo 218 km visibile appena sotto e a destra dell’antenna nelle due immagini più vicine presentate qui è stato appena assegnato il nome Manley dal Gruppo di lavoro per la nomenclatura del sistema planetario dell’Unione Astronomica Internazionale in onore dell’artista giamaicana Edna Manley (1900-1987).

Conclusione

In sintesi, la missione BepiColombo dell’ESA/JAXA ha completato con successo il suo terzo sorvolo di Mercurio, catturando immagini preziose di caratteristiche geologiche, tra cui il recentemente nominato cratere Manley. La missione continuerà con ulteriori sorvoli e regolazioni della traiettoria, con l’obiettivo di entrare nell’orbita di Mercurio nel 2025 e iniziare la fase scientifica principale nel 2026.

Introduzione

La missione BepiColombo, condotta congiuntamente da ESA e JAXA, sta esplorando Mercurio dal suo orbita per misurare la quantità di carbonio presente e identificare i minerali associati. Questo studio mira a comprendere meglio la storia geologica di Mercurio.

Scoperte geologiche di BepiColombo

Le faglie serpentine

Le immagini più ravvicinate mostrano uno dei sistemi di spinta geologica più spettacolari del pianeta, situato vicino al terminatore del pianeta, appena in basso a destra dell’antenna della navicella. L’escarpment, chiamato Beagle Rupes, è un esempio di una delle molte faglie lobate di Mercurio, caratteristiche tettoniche che probabilmente si sono formate a causa del raffreddamento e della contrazione del pianeta, causando la formazione di rughe sulla sua superficie, simili a una mela che si sta seccando.

Beagle Rupes è stato osservato per la prima volta dalla missione Messenger della NASA durante il suo primo sorvolo del pianeta nel gennaio 2008. Ha una lunghezza totale di circa 600 km e attraversa un cratere allungato distintivo chiamato Sveinsdóttir.

Beagle Rupes delimita una lastra della crosta di Mercurio che è stata spinta verso ovest di almeno 2 km rispetto al terreno adiacente. La faglia si curva ad ogni estremità più fortemente rispetto alla maggior parte degli altri esempi su Mercurio.

Studi futuri di BepiColombo

Inoltre, molte conche di impatto nelle vicinanze sono state inondate da lave vulcaniche, rendendo questa una regione affascinante per ulteriori studi da parte di BepiColombo. La complessità della topografia è ben evidenziata, con ombre accentuate vicino al confine tra giorno e notte, fornendo una sensazione delle altezze e delle profondità delle varie caratteristiche.

I membri del team di imaging di BepiColombo stanno già avendo un vivace dibattito sulle relative influenze del vulcanismo e del tettonismo che modellano questa regione.

“Questa è una regione incredibile per studiare la storia tettonica di Mercurio”, afferma Valentina Galluzzi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italia. “L’interazione complessa tra queste faglie ci mostra che mentre il pianeta si raffreddava e si contraeva, causava lo scivolamento e lo scorrimento della crosta superficiale, creando una varietà di caratteristiche curiose che esamineremo più in dettaglio una volta in orbita”.