Il Jet Propulsion Laboratory della NASA sta testando un sistema sperimentale di rilevamento degli tsunami chiamato GUARDIAN, che utilizza i dati satellitari di navigazione globale per rilevare i disturbi nella ionosfera causati dagli tsunami. Il sistema potrebbe fornire fino a un’ora di preavviso e, sebbene sia ancora in fase di sviluppo, è già uno degli strumenti di monitoraggio più veloci nel suo genere.

Il funzionamento di GUARDIAN

GUARDIAN (GNSS Upper Atmospheric Real-time Disaster Information and Alert Network) attinge ai dati da cluster di GPS e altri satelliti di orientamento in orbita attorno alla Terra. Durante uno tsunami, la superficie oceanica si alza e si abbassa, spostando una grande quantità di aria sopra di essa. Quest’aria si propaga in tutte le direzioni sotto forma di onde sonore e gravitazionali a bassa frequenza, che raggiungono la ionosfera in pochi minuti. Il conseguente scontro di onde di pressione con particelle cariche può distorcere leggermente i segnali dei satelliti di navigazione vicini.

Velocità e precisione

Attualmente, l’output di GUARDIAN deve essere interpretato da esperti formati per identificare i segni di tsunami. Tuttavia, il sistema può produrre una sorta di istantanea del rombo di uno tsunami che raggiunge la ionosfera entro 10 minuti e potrebbe potenzialmente fornire fino a un’ora di preavviso, a seconda della distanza dell’origine dello tsunami dalla costa.

Integrazione con altri strumenti

Il team di sviluppo di GUARDIAN prevede che il sistema integrerà gli strumenti terrestri e oceanici esistenti come sismometri, boe e mareografi, che sono altamente efficaci ma mancano di una copertura sistematica dell’oceano aperto. Attualmente, gli scienziati affiliati al programma Disasters della NASA utilizzano strumenti a terra alle stazioni GNSS per un rilevamento più rapido degli tsunami.

Focus sull’anello di fuoco del Pacifico

Il team GUARDIAN è attualmente concentrato sull’anello di fuoco geologicamente attivo dell’Oceano Pacifico, dove si sono verificati circa il 78% degli oltre 750 tsunami confermati tra il 1900 e il 2015. GUARDIAN monitora attualmente poco più della metà della regione di interesse nel Pacifico.

Sviluppo di un sito web e miglioramenti futuri

Il team GUARDIAN sta sviluppando un sito web per consentire agli esperti di esplorare lo stato della ionosfera quasi in tempo reale studiando i singoli collegamenti delle stazioni satellitari sulla rete GNSS. Gli utenti possono accedere ai dati di circa 90 stazioni intorno al Pacific Ring of Fire e scoprire segnali di interesse entro pochi minuti dal verificarsi di un evento. Il team mira ad espandere la copertura e perfezionare il sistema fino al punto in cui potrebbe segnalare automaticamente tsunami e altri pericoli, tra cui eruzioni vulcaniche e terremoti.

Conclusione

In sintesi, il sistema sperimentale GUARDIAN della NASA potrebbe rivoluzionare il rilevamento degli tsunami, fornendo preavvisi più rapidi e precisi. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, il sistema mostra già un grande potenziale per migliorare la sicurezza delle comunità costiere e integrarsi con gli strumenti di monitoraggio esistenti.