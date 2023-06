Il cosmonauta russo Konstantin Borisov è stato annunciato come ultimo membro dell’equipaggio della missione SpaceX Crew-7 di metà agosto, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Borisov si unirà ad astronauti provenienti dalla NASA, dall’ESA e dalla JAXA. Questo segna il primo volo spaziale di Borisov. La collaborazione globale a bordo dell’ISS garantisce operazioni sicure, con membri dell’equipaggio formati su diversi sistemi delle agenzie spaziali.

Equipaggio della missione SpaceX Crew-7

Il cosmonauta di Roscosmos Konstantin Borisov è stato scelto come specialista di missione per la settima missione di rotazione di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per conto della NASA. Borisov si unirà agli altri membri dell’equipaggio precedentemente annunciati: l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, l’astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Andreas Mogensen e l’astronauta Satoshi Furukawa della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).

Primo volo spaziale per Borisov

Questo sarà il primo volo spaziale per Borisov, che è entrato nel Corpo dei Cosmonauti di Roscosmos come candidato cosmonauta collaudatore nel 2018.

Lancio della missione

Un razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà Crew-7 a bordo di una navicella spaziale Dragon, chiamata Endurance, dal complesso di lancio 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. La navicella spaziale ha precedentemente volato nelle missioni SpaceX Crew-3 e Crew-5 della NASA.

Collaborazione internazionale per la sicurezza dell’ISS

NASA e Roscosmos fanno volare equipaggi integrati su navicelle spaziali statunitensi e sulle navicelle Soyuz per garantire la sicurezza delle operazioni della Stazione Spaziale Internazionale e del suo equipaggio. Gli equipaggi integrati sono stati la norma durante tutto il programma della Stazione Spaziale Internazionale, poiché cinque agenzie spaziali (l’Agenzia Spaziale Canadese, l’Agenzia Spaziale Europea, la Japan Aerospace Exploration Agency, la NASA e Roscosmos) gestiscono la stazione, con ogni agenzia spaziale responsabile della gestione e del controllo dell’hardware che fornisce.

Interdipendenza delle agenzie spaziali

La stazione è stata progettata per essere interdipendente e si basa sui contributi di ogni agenzia spaziale per funzionare. Nessuna agenzia ha la capacità di funzionare indipendentemente dalle altre. Per garantire la sicurezza delle operazioni della stazione spaziale, l’accordo sull’equipaggio integrato aiuta a garantire che ogni navicella spaziale con equipaggio attraccata alla stazione includa un equipaggio integrato con membri addestrati sia nei sistemi del segmento operativo russo che in quelli statunitensi.

Collaborazione per la sicurezza dell’equipaggio

La collaborazione tra le diverse agenzie spaziali è fondamentale per garantire la sicurezza dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti e i cosmonauti ricevono una formazione specifica sui sistemi delle diverse agenzie spaziali, permettendo loro di lavorare insieme in modo efficiente e sicuro durante le missioni.

Conclusione

In sintesi, Konstantin Borisov di Roscosmos si unirà all’equipaggio della missione SpaceX Crew-7, insieme ad astronauti della NASA, ESA e JAXA. La collaborazione internazionale tra le agenzie spaziali è fondamentale per garantire la sicurezza delle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.