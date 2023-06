Un team di astronomi ha fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando un metodo noto come il metodo delle velocità radiali. Hanno scoperto un nuovo pianeta circumbinario, un pianeta che orbita attorno a due stelle. Inoltre, hanno scoperto un secondo pianeta che orbita attorno alle stesse stelle, rendendo questo solo il secondo sistema multi-planetario circumbinario confermato fino ad oggi.

Un sistema con due pianeti, solo il secondo del suo genere

Un team internazionale di astronomi è il primo a utilizzare un vecchio metodo per scoprire un nuovo tipo di pianeta che orbita attorno a due stelle, noto come pianeta circumbinario. Come bonus aggiuntivo, i ricercatori hanno scoperto un secondo pianeta che orbita attorno alle stesse due stelle, che è solo il secondo sistema multi-planetario circumbinario confermato fino ad oggi. Lo studio è stato pubblicato il 12 giugno sulla rivista Nature Astronomy.

La scoperta del sistema TOI-1338/BEBOP-1

Il sistema appena scoperto è chiamato TOI-1338/BEBOP-1 per l’indagine di rilevamento planetario Binaries Escorted by Orbiting Planets, avviata dal team per aumentare il numero di pianeti circumbinari conosciuti. Fino ad oggi, è solo il secondo sistema stellare binario noto ad ospitare più pianeti mai confermato. Solo 12 sistemi planetari circumbinari sono mai stati scoperti. Al centro della loro scoperta, lo studio ha rivelato un grande gigante gassoso, che ha un periodo orbitale attorno alle due stelle di 215 giorni.

Il metodo delle velocità radiali

Il metodo delle velocità radiali e la scoperta del pianeta

Quello che rende la loro scoperta così speciale, ha detto Martin, è come il pianeta è stato localizzato. Dei più di 5.000 mondi che gli astronomi hanno scoperto dal 1995, la maggior parte è stata individuata utilizzando una tecnica chiamata metodo del transito. Considerato il modo più efficace per provare l’esistenza di altri mondi, il metodo permette agli astronomi di rilevare indirettamente un pianeta misurando un calo nella luminosità della luce quando un pianeta attraversa tra una stella e un osservatore sulla Terra. Tuttavia, in questo studio, i ricercatori dettagliano la prima rilevazione mai effettuata di un pianeta circumbinario noto utilizzando solo osservazioni fatte con il metodo delle velocità radiali, un approccio che si basa sulla misurazione degli spostamenti gravitazionali che i pianeti esercitano sulle loro stelle ospiti nel tempo. È lo stesso approccio utilizzato per trovare il pianeta extrasolare del 1995, ora noto come Dimidium.

Il futuro della ricerca di pianeti circumbinari

La scoperta potrebbe anche essere un buon auspicio per gli scienziati dedicati alla ricerca di vita su altri pianeti, poiché secondo lo studio, il pianeta interno già trovato in questo sistema binario sarebbe un candidato ideale per lo studio atmosferico da parte del Telescopio Spaziale James Webb. Le caratterizzazioni atmosferiche cercano prove di attività biologica e valutano la probabilità che un pianeta abbia condizioni favorevoli alla vita come la conosciamo noi sulla Terra. Se la NASA dovesse scegliere di rivolgere l’occhio di Webb verso il pianeta in questo studio, sarebbe il primo sistema del suo genere adatto all’indagine atmosferica, ha detto Martin. “Se vogliamo svelare i misteri e le complessità dei pianeti circumbinari, la nostra scoperta offre una nuova speranza”, ha detto.

Conclusione

In sintesi, un team di astronomi ha scoperto un nuovo sistema multi-planetario circumbinario, il secondo del suo genere, utilizzando il metodo delle velocità radiali. Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per la ricerca di vita su altri pianeti e offre una nuova speranza per svelare i misteri dei pianeti circumbinari.