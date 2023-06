La transizione ecologica è un processo che richiede un cambiamento radicale del modello economico attuale, un approccio sistemico e l’acquisizione di nuove competenze. Queste competenze sono sempre più richieste dalle aziende, che stanno cercando di adattarsi a questo nuovo paradigma. In questo contesto, la seconda edizione del master di secondo livello in economia circolare del Politecnico di Bari, presentata dalla senatrice Patty L’Abbate (M5s), vicepresidente della commissione Ambiente, assume un ruolo di primo piano. Il master mira a formare i futuri leader del cambiamento, fornendo loro le competenze necessarie per guidare le aziende in questa transizione.

Il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 4, prevede di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza. Questo piano prevede un investimento di oltre 30 miliardi di euro, destinati principalmente all’istruzione e alla ricerca.

La figura del green manager

La figura del green manager è fondamentale in questo processo di transizione. Questi professionisti devono essere competenti sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. La senatrice L’Abbate ha sottolineato l’importanza degli “acquisti verdi” nella pubblica amministrazione, un aspetto fondamentale per promuovere un’economia più sostenibile.

L’importanza della formazione

Il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari è stato riconosciuto come eccellente per la qualità della ricerca per i periodi 2018-2022 e 2023-2027. Questo riconoscimento dimostra che l’eccellenza esiste anche nel Sud Italia. Ilaria Giannoccaro, docente di ingegneria economico-gestionale, ha sottolineato come le aziende che hanno investito nell’ecoinnovazione hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle che non hanno competenze e cultura green.

Il master in economia circolare

Il master di alta formazione di 12 mesi, che inizia a settembre 2023, è rivolto non solo a coloro che lavorano già nel settore, ma anche ad altri professionisti, come avvocati e psicologi, che desiderano ampliare le loro conoscenze e competenze. Attualmente, ci sono tre milioni di persone che lavorano nei cosiddetti “green jobs”.

Esperienze positive

Giuseppe Rizzi, energy manager dell’Acquedotto Pugliese, ha condiviso la sua esperienza positiva di formazione nella prima edizione del master. Inoltre, Walter Regis, presidente di Assorimap (Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche), e Francesco Sicilia, direttore di Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupero Riciclo Maceri), hanno fornito suggerimenti utili per sostenere le aziende, liberandole dal “giogo delle autorizzazioni e della burocrazia”.

Conclusione

In conclusione, la transizione ecologica è un processo complesso che richiede un cambiamento radicale del modello economico attuale e l’acquisizione di nuove competenze. Il master in economia circolare del Politecnico di Bari gioca un ruolo fondamentale in questo processo, formando i futuri leader del cambiamento.