Una recente scoperta scientifica ha rivelato che i processi oceanici unici che si verificano durante gli eventi di El Niño potrebbero contribuire a proteggere le barriere coralline dallo stress termico causato dai cambiamenti climatici. In particolare, la controcorrente equatoriale nord, che si intensifica durante El Niño, porta acque più fresche e nutrienti a certe barriere coralline, aiutandole a resistere allo sbiancamento causato dal calore. Queste scoperte potrebbero essere fondamentali per le future strategie di conservazione delle barriere coralline.

El Niño e le barriere coralline

Le ondate di calore marine stanno emergendo come una delle principali minacce del cambiamento climatico, rappresentando un pericolo particolarmente significativo per i coralli che costituiscono le barriere coralline. Tuttavia, i ricercatori hanno identificato un fenomeno che potrebbe aiutare a pianificare e agire meglio per il futuro delle barriere coralline.

Il fenomeno di El Niño

El Niño è un modello climatico ciclico che si verifica nel Pacifico tropicale ogni pochi anni, causando cambiamenti significativi nei venti, nel clima e nelle temperature oceaniche. Tra aprile 2015 e maggio 2016, il Pacifico centrale ha assistito a uno degli eventi di El Niño più intensi mai registrati.

Effetti di El Niño sulle barriere coralline

Le barriere coralline sono state così stressate dalle temperature oceaniche più elevate che hanno subito uno sbiancamento di massa. Questo stress ha indotto i coralli a espellere le loro alghe simbiotiche, diventando bianchi. Tuttavia, durante questo evento di El Niño, gli scienziati di KAUST e i loro colleghi internazionali hanno identificato processi oceanici localizzati che hanno fornito il sostentamento necessario alle barriere coralline dell’isola di Palmyra nel Pacifico centrale, permettendo loro non solo di sopravvivere, ma di prosperare.

Implicazioni per la conservazione delle barriere coralline

Identificare le barriere coralline naturalmente protette potrebbe costituire la base per il ripopolamento dei coralli più esposti agli impatti dei cambiamenti climatici. “Non avevamo idea che El Niño potesse derivare qualcosa di positivo”, afferma l’ecologo della barriera corallina di KAUST Michael Fox. “La vera sorpresa è che qualcosa di benefico per i coralli è accaduto durante un El Niño così grande”.

Le barriere coralline di Palmyra

Palmyra si è rivelata particolarmente adatta a questa ricerca, in quanto è un’isola disabitata protetta a livello federale degli Stati Uniti che, dal 2006, ospita una piccola stazione di ricerca istituita da The Nature Conservancy. Studiando un ecosistema così isolato, Fox e i suoi colleghi sono stati in grado di identificare le connessioni tra i processi oceanici e la sopravvivenza dei coralli che sarebbero difficili da isolare sulle barriere coralline colpite dall’uomo.

Implicazioni future

Il laboratorio di oceanografia ecologica di Fox presso KAUST ha in programma di continuare questa ricerca a Palmyra e di estenderla al Mar Rosso. Il lavoro è una collaborazione tra KAUST, Bangor University nel Regno Unito, Scripps Institution of Oceanography e National Oceanic and Atmospheric Administration negli Stati Uniti, e The Nature Conservancy.

Conclusione

In sintesi, la scoperta che i processi oceanici unici che si verificano durante gli eventi di El Niño possono aiutare le barriere coralline a resistere allo stress termico causato dai cambiamenti climatici offre nuove prospettive per le strategie di conservazione delle barriere coralline. Questa scoperta potrebbe essere fondamentale per proteggere e ripopolare le barriere coralline più vulnerabili ai cambiamenti climatici.