Un team internazionale di scienziati ha scoperto una rara supernova gravitazionalmente lente, chiamata “SN Zwicky”, che offre spunti unici sui nuclei delle galassie, sulla materia oscura e sui meccanismi di espansione dell’universo. Questa scoperta sfrutta il fenomeno della lente gravitazionale, che ingrandisce gli oggetti celesti, secondo la teoria della relatività di Einstein.

La scoperta della supernova SN Zwicky

La teoria della relatività generale di Einstein suggerisce che oggetti massicci, come una galassia o un ammasso di galassie, possono causare la curvatura dello spaziotempo. La lente gravitazionale è un raro esempio osservabile della teoria di Einstein in azione; la massa di un grande corpo celeste può piegare significativamente la luce mentre viaggia attraverso lo spaziotempo, proprio come una lente d’ingrandimento. Quando la luce proveniente da una sorgente luminosa più distante passa vicino a questa lente, gli scienziati possono utilizzare le distorsioni visive risultanti per osservare oggetti che altrimenti sarebbero troppo lontani e troppo deboli per essere visti.

SN Zwicky e la lente gravitazionale

SN Zwicky si trova a oltre 4 miliardi di anni luce di distanza e la sua luminosità è stata ingrandita quasi 25 volte da una galassia in primo piano che funge da lente. La scoperta offre un’opportunità unica per gli astronomi di saperne di più sui nuclei interni delle galassie, sulla materia oscura e sui meccanismi dietro l’espansione dell’universo. I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati, tra cui un’analisi completa, dati spettroscopici e immagini di SN Zwicky, sulla rivista Nature Astronomy il 12 giugno 2023.

SN Zwicky come “candela standard”

Le supernovae come SN Zwicky svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare gli scienziati a misurare le distanze cosmiche. “SN Zwicky non solo è ingrandita dalla lente gravitazionale, ma appartiene anche a una classe di supernovae che chiamiamo ‘candele standard’ perché possiamo utilizzare le loro luminosità ben note per determinare la distanza nello spazio”, ha spiegato Igor Andreoni, astronomo dell’Università del Maryland. “Quando una sorgente di luce è più lontana, la luce è più debole, proprio come vedere delle candele in una stanza buia. Possiamo confrontare due sorgenti di luce in questo modo e ottenere una misura indipendente della distanza senza dover effettivamente studiare la galassia stessa”.

Potenziali applicazioni e ricerche future

Oltre a essere utili come metrica per la distanza cosmica, SN Zwicky apre anche nuove vie di ricerca per gli scienziati che esplorano le proprietà delle galassie, tra cui la materia oscura (che è la materia che non assorbe, riflette o emette luce ma costituisce la maggior parte della materia nell’universo). Gli scienziati ritengono che le supernovae lente come SN Zwicky potrebbero rivelarsi strumenti molto promettenti per esaminare l’energia oscura (una misteriosa forza che contrasta la gravità e guida l’espansione accelerata dell’universo) e per affinare i modelli attuali che descrivono l’espansione dell’universo, tra cui il calcolo della costante di Hubble, un valore che descrive quanto velocemente si sta espandendo l’universo.

Osservatorio Vera Rubin

Andreoni si sta preparando per l’apertura dell’Osservatorio Vera Rubin in Cile, che dovrebbe iniziare le operazioni complete nel 2024 e costruire sui risultati del team mentre scatta più immagini dell’intero cielo visibile alla ricerca di altre supernovae e asteroidi. Andreoni ritiene che la tattica della “grande immagine” utilizzata per trovare SN Zwicky continuerà ad aiutare gli scienziati a raccogliere grandi volumi di dati sugli eventi celesti nel cielo.

Conclusion

La scoperta di SN Zwicky rappresenta un passo avanti significativo nella nostra ricerca di comprendere le forze fondamentali che modellano il nostro universo. Questo risultato apre la strada a ulteriori scoperte inaspettate utilizzando ampi sondaggi ottici non mirati del cielo, come quello che ha aiutato a identificare SN Zwicky, permettendo di sondare il cielo transitorio con una profondità senza precedenti.