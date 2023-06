Un recente studio dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign ha rivelato che i cratoni stabili della Terra, regioni apparentemente stabili delle placche continentali, hanno subito deformazioni ripetitive sotto la loro crosta sin dalla loro formazione. Questa scoperta sfida le teorie convenzionali sulla tettonica a placche e sulla stabilità dei cratoni.

Le chiglie del mantello: dense e soggette a cambiamenti

Contrariamente alle teorie precedenti, lo studio ha rilevato che le chiglie del mantello, un tempo ritenute galleggianti e stabili, sono in realtà dense e soggette a cambiamenti significativi nel tempo. Questo altera la nostra comprensione dell’evoluzione continentale e del funzionamento della tettonica a placche.

La densità delle chiglie del mantello

Nel corso degli anni, diversi studi condotti dal gruppo di ricerca di Liu hanno dimostrato che le chiglie del mantello sono piuttosto dense. Un studio del 2022 ha mostrato che la visione tradizionale delle chiglie galleggianti dei cratoni implica che la maggior parte dei cratoni della Terra si troverebbe a circa 3 chilometri sopra la superficie del mare, mentre in realtà la loro elevazione è solo di pochi 100 metri.

La struttura di densità delle chiglie dei cratoni

In un altro studio, il team ha utilizzato le misurazioni del campo gravitazionale per individuare la struttura di densità delle chiglie dei cratoni. Hanno scoperto che la parte inferiore della chiglia del mantello è molto probabilmente dove risiede il materiale ad alta densità, il che implica un profilo di densità che aumenta la profondità sotto i cratoni.

Deformazioni ripetitive e delaminazione del mantello

Nel nuovo studio, il team mostra che la parte inferiore della chiglia del mantello, che ha un’alta densità, tende a staccarsi ripetutamente dalla litosfera soprastante quando le risalite del mantello, chiamate pennacchi, danno inizio alla disgregazione del supercontinente. Le chiglie staccate – o delaminate – potrebbero tornare alla base della litosfera dopo essersi riscaldate all’interno del mantello caldo.

Effetti sulla superficie del cratone

Il team ha anche determinato che la delaminazione del mantello causerà l’innalzamento della superficie del cratone, portando all’erosione. Ciò si riflette nella forte dipendenza dello spessore crostale dallo spessore litosferico, un’osservazione mai fatta prima di questo studio.

Implicazioni per l’evoluzione continentale e la tettonica a placche

Con l’aiuto di simulazioni numeriche, il team ha affermato che questo tipo di deformazione episodica delle chiglie craniche inferiori è il modo in cui le croste cratoniche sono sopravvissute alla lunga storia geologica. “Crediamo che questo stile di vita dei cratoni appena ipotizzato cambierà in modo significativo la visione delle persone su come si evolvono i continenti e su come la tettonica a placche opera sulla Terra”, ha detto Liu.

Conclusione

In sintesi, lo studio ha rivelato che i cratoni stabili della Terra hanno subito deformazioni ripetitive sotto la loro crosta sin dalla loro formazione, sfidando le teorie convenzionali sulla tettonica a placche e sulla stabilità dei cratoni. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per la nostra comprensione dell’evoluzione continentale e del funzionamento della tettonica a placche.