Uno studio rivoluzionario dell’Università di Copenaghen ha presentato una nuova prospettiva sulla formazione della Terra, suggerendo che si sia verificata in pochi milioni di anni, molto più rapidamente dei 100 milioni di anni precedentemente creduti. La ricerca indica che la Terra si è formata attraverso il rapido accumulo di piccoli ciottoli e l’esistenza dell’acqua è un sottoprodotto di questo processo di formazione. Questa teoria fornisce una prospettiva promettente per il potenziale di pianeti abitabili oltre il nostro Sistema Solare, dato che l’acqua è un ingrediente fondamentale per la vita.

Una nuova teoria della formazione della Terra

Il professor Martin Bizzarro del Globe Institute e coautore dello studio spiega: “Mostriamo che la Terra si è formata dall’accumulo molto veloce di piccoli ciottoli di dimensioni millimetriche. In questo meccanismo, la Terra si è formata in pochi milioni di anni. Sembra che la presenza di acqua sulla Terra sia un sottoprodotto della sua formazione».

Implicazioni per l’abitabilità nella Galassia

“Con questo nuovo meccanismo di formazione dei pianeti, la possibilità di avere pianeti abitabili nella galassia è molto più alta di quanto si pensasse in precedenza”, afferma Bizzarro. L’abitabilità è il potenziale per un pianeta di avere gli ingredienti giusti sulla sua superficie per lo sviluppo della vita, e l’acqua è un ingrediente chiave.

Ruolo delle particelle di polvere nella formazione della Terra

Un cambio di paradigma in questa convinzione, tuttavia, è introdotto dal nuovo studio, che offre una nuova teoria della creazione della Terra. “C’era un disco attorno al giovane Sole dove i pianeti stavano crescendo. Il disco era pieno di piccole particelle di polvere. Una volta che un pianeta raggiunge una certa dimensione, si comporta come un aspirapolvere, aspirando tutta quella polvere molto rapidamente, il che contribuisce alla sua crescita fino alle dimensioni della Terra in pochi milioni di anni “, spiega Ph.D. studente Isaac Onyett, l’autore corrispondente dello studio.

Previsione dell’acqua su altri pianeti

“Questa teoria predirebbe che ogni volta che formerai un pianeta come la Terra, avrai dell’acqua su di esso. Se vai in un altro sistema planetario dove c’è un pianeta in orbita attorno a una stella delle dimensioni del Sole, allora il pianeta dovrebbe avere acqua se si trova alla giusta distanza”, afferma Bizzarro.

Metodologia e risultati dello studio

I ricercatori hanno utilizzato gli isotopi di silicio per comprendere i meccanismi e le tempistiche della formazione dei pianeti. Analizzando la composizione isotopica di oltre 60 diversi meteoriti e corpi planetari, il team ha stabilito relazioni genetiche tra pianeti rocciosi come la Terra e Marte e altri oggetti celesti. Questo approccio ha offerto informazioni sui tipi di elementi costitutivi che si sono assemblati per formare la Terra e sul processo mediante il quale si sono uniti.

Conclusioni

In conclusione, la nuova teoria sulla formazione della Terra suggerisce che il nostro pianeta si sia formato in pochi milioni di anni attraverso il rapido accumulo di piccoli ciottoli e particelle di polvere. Questo processo implica che l’acqua sia un sottoprodotto della formazione della Terra, aumentando la probabilità di pianeti abitabili oltre il nostro Sistema Solare.