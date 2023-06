Popolazioni geneticamente distinte

Le popolazioni di giraffe separate dalla Great Rift Valley nell’Africa orientale sono geneticamente distinte, suggerendo che gli sforzi di conservazione dovrebbero essere considerati separatamente per ciascuna popolazione. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Penn State rivela che le popolazioni di giraffe Masai separate geograficamente dalla Great Rift Valley non si sono incrociate per più di mille anni, e in alcuni casi centinaia di migliaia di anni. I ricercatori raccomandano che le due popolazioni siano considerate separatamente ai fini della conservazione, con sforzi di conservazione separati ma coordinati per gestire ciascuna popolazione.

Le popolazioni di giraffe sono diminuite rapidamente negli ultimi trent’anni, con meno di 100.000 individui rimasti in tutto il mondo. Il numero di giraffe Masai, una specie trovata in Tanzania e nel Kenya meridionale che sono considerate in pericolo dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), è diminuito di circa il 50% in questo periodo a causa della caccia illegale e di altre attività umane che invadono il loro habitat, con solo circa 35.000 individui rimasti.

La frammentazione dell’habitat

L’habitat delle giraffe Masai è molto frammentato, in parte a causa della rapida espansione della popolazione umana nell’Africa orientale negli ultimi 30 anni e della conseguente perdita di habitat della fauna selvatica. La Great Rift Valley attraversa l’Africa orientale e i ripidi pendii delle sue scarpate sono formidabili barriere alla migrazione della fauna selvatica. I ricercatori hanno esaminato i genomi di 100 giraffe Masai per determinare se le popolazioni su entrambi i lati della spaccatura si sono incrociate per riprodursi tra loro nel recente passato, il che ha importanti implicazioni per la conservazione.

Analisi genetica

Per comprendere il potenziale flusso genico attraverso la spaccatura, i ricercatori hanno sequenziato gli oltre 2 miliardi di coppie di basi che compongono l’intero genoma nucleare e le oltre 16.000 coppie di basi che compongono l’intero genoma mitocondriale. Hanno scoperto che le giraffe sul lato est della spaccatura non avevano aplotipi sovrapposti con le giraffe sul lato ovest della spaccatura, il che suggerisce che le femmine non sono migrate attraverso la spaccatura per riprodursi negli ultimi 250.000-300.000 anni.

L’analisi del genoma nucleare suggerisce che il flusso genico attraverso il movimento dei maschi potrebbe essersi verificato non più di mille anni fa. I ricercatori hanno in programma di prelevare campioni da altri animali di entrambe le popolazioni per capire meglio quando e perché questo flusso genico potrebbe essersi interrotto.

Implicazioni per la conservazione

Questi risultati suggeriscono che le popolazioni di giraffe su ciascun lato della spaccatura sono geneticamente distinte, con ciascuna popolazione che ha una diversità genetica inferiore rispetto a se fossero una popolazione interconnessa più grande. Ciò suggerisce che le giraffe Masai sono più a rischio di quanto si pensasse in precedenza e che gli sforzi di conservazione per ciascuna popolazione dovrebbero essere considerati in modo indipendente ma coordinato.

I ricercatori hanno anche trovato indicatori allarmanti di consanguineità sia sul lato est che su quello ovest della spaccatura. Hanno in programma di continuare a studiare le popolazioni di giraffe Masai su entrambi i lati della spaccatura, comprese quelle particolarmente isolate, per comprendere meglio qualsiasi pericolo dovuto alla consanguineità.

In conclusione, le giraffe Masai in Africa orientale sono più a rischio di quanto si pensasse a causa della loro separazione genetica e della frammentazione dell’habitat. Gli sforzi di conservazione dovrebbero essere considerati separatamente per ciascuna popolazione, con un approccio coordinato per proteggere queste specie in pericolo.