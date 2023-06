Un team internazionale di astrofisici e cosmologi ha scoperto che la “grumosità” della materia oscura dell’Universo è 0,76, un dato in contrasto con il valore di 0,83 derivato dallo sfondo cosmico a microonde, suggerendo possibili errori o un modello cosmologico incompleto. La ricerca ha utilizzato i dati del programma strategico Hyper Suprime-Cam Subaru e intende indagare ulteriormente su questa intrigante discrepanza.

Il modello standard dell’Universo

Il modello standard del nostro Universo è definito da un piccolo numero di parametri: il tasso di espansione dell’Universo, una misura di quanto sia grumosa la materia oscura (S 8 ), i contributi relativi dei costituenti dell’Universo (materia, materia oscura e energia oscura), la densità complessiva dell’Universo e una quantità tecnica che descrive come la grumosità dell’Universo su larga scala si relaziona a quella su piccola scala. I cosmologi sono ansiosi di testare questo modello restringendo questi numeri in vari modi, come osservando le fluttuazioni nello sfondo cosmico a microonde, modellando la storia dell’espansione dell’Universo o misurando la grumosità dell’Universo nel passato relativamente recente.

La ricerca sulla materia oscura

Un team guidato da astronomi del Kavli IPMU, dell’Università di Tokyo, dell’Università di Nagoya, dell’Università di Princeton e delle comunità astronomiche del Giappone e di Taiwan, ha trascorso l’ultimo anno a svelare i segreti della materia più elusiva, la materia oscura, utilizzando sofisticate simulazioni al computer e dati dei primi tre anni del programma strategico Hyper Suprime-Cam Subaru (HSC-SSP). Il programma di osservazione ha utilizzato una delle più potenti telecamere astronomiche al mondo, l’Hyper Suprime-Cam (HSC) montata sul telescopio Subaru. I dati HSC-SSP utilizzati dal team di ricerca coprono circa 420 gradi quadrati del cielo, circa l’equivalente di 2000 lune piene.

La distorsione della luce delle galassie lontane

I grumi di materia oscura distorcono la luce delle galassie lontane attraverso la lente gravitazionale debole, un fenomeno predetto dalla teoria generale della relatività di Einstein. Questa distorsione è un effetto davvero piccolo; la forma di una singola galassia è distorta da un importo impercettibile. Ma il team ha misurato la distorsione con una precisione piuttosto alta combinando le misurazioni per 25 milioni di galassie deboli che si trovano a miliardi di anni luce di distanza. Quindi, il team ha misurato la grumosità dell’Universo oggi.

La discrepanza tra i valori S 8

La discrepanza tra i valori S 8 di HSC-SSP e del satellite Planck è molto sottile. Il team ritiene che la misurazione sia stata eseguita correttamente e con attenzione. E le statistiche mostrano che c’è solo una probabilità su 20 che la differenza sia solo dovuta al caso, il che è convincente ma non completamente definitivo. Il team continuerà a indagare su questa convincente incoerenza utilizzando l’intero set di dati HSC-SSP e metodi raffinati. Il team potrebbe scoprire qualcosa di nuovo sull’Universo, quindi rimanete sintonizzati.

Conclusioni

In sintesi, la ricerca ha rivelato una discrepanza tra i valori della “grumosità” della materia oscura dell’Universo, suggerendo la possibilità di errori o un modello cosmologico incompleto. Ulteriori indagini sono in corso per esplorare questa intrigante discrepanza.