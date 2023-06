Il riscaldamento globale potrebbe spingere il plancton oceanico e altri organismi unicellulari verso una soglia di carbonio, peggiorando ulteriormente il cambiamento climatico. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che potrebbe essere possibile identificare i primi segnali di allarme prima che questi organismi raggiungano quel punto critico.

Il ruolo dei mixotrofi nel cambiamento climatico

Un gruppo di scienziati ha scoperto un ciclo di feedback climatico che potrebbe intensificare il riscaldamento globale, studiando una classe di microbi diffusa ma spesso trascurata. Utilizzando una simulazione al computer, i ricercatori dell’Università del Duca e dell’Università della California, Santa Barbara, hanno dimostrato che una maggioranza significativa del plancton oceanico globale, insieme a numerosi organismi unicellulari che abitano laghi, torbiere e altri ecosistemi, potrebbe raggiungere un punto critico. Qui, invece di assorbire anidride carbonica, iniziano a fare il contrario. Questo cambiamento è il risultato del modo in cui il loro metabolismo risponde al riscaldamento.

Il metabolismo dei mixotrofi

I mixotrofi sono minuscoli organismi che possono fotosintetizzare come una pianta o cacciare il cibo come un animale, a seconda delle condizioni. Durante la fotosintesi, assorbono l’anidride carbonica, un gas serra che intrappola il calore. E quando mangiano rilasciano anidride carbonica. Questi organismi versatili non sono considerati nella maggior parte dei modelli di riscaldamento globale, ma svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima.

Il punto critico dei mixotrofi

Per capire come questi impatti potrebbero aumentare, i ricercatori hanno sviluppato un modello matematico per prevedere come i mixotrofi potrebbero spostarsi tra diverse modalità di metabolismo man mano che il clima continua a riscaldarsi. I modelli suggeriscono che, alla fine, potremmo vedere questi microbi raggiungere un punto critico, una soglia oltre la quale passano improvvisamente da serbatoio di carbonio a fonte di carbonio, con un effetto di riscaldamento netto anziché di raffreddamento.

Individuare i segnali di allarme

Nonostante le preoccupazioni, i risultati dello studio suggeriscono anche che potrebbe essere possibile individuare questi cambiamenti in anticipo, se prestiamo attenzione ai cambiamenti nell’abbondanza di mixotrofi nel tempo. “Proprio prima di un punto critico, le loro abbondanze iniziano improvvisamente a fluttuare selvaggiamente”, ha detto Daniel Wieczynski, primo autore dello studio. “Se andassi in natura e vedessi un improvviso cambiamento da abbondanze relativamente costanti a rapide fluttuazioni, sapresti che sta arrivando.”

L’inquinamento da nutrienti

Tuttavia, l’individuazione del segnale di allerta precoce può dipendere da un altro fattore chiave rivelato dallo studio: l’inquinamento da nutrienti. Gli scarichi dagli impianti di trattamento delle acque reflue e il deflusso da fattorie e prati con fertilizzanti chimici e rifiuti animali possono inviare sostanze nutritive come nitrati e fosfati nei laghi, nei corsi d’acqua e nelle acque costiere. Quando i ricercatori hanno incluso quantità maggiori di tali nutrienti nei loro modelli, hanno scoperto che l’intervallo di temperature su cui si verificano le fluttuazioni rivelatrici inizia a ridursi fino a quando il segnale scompare e il punto critico arriva senza alcun preavviso.

Verificare le previsioni del modello

Le previsioni del modello devono ancora essere verificate con osservazioni del mondo reale, ma “evidenziano il valore dell’investimento nella diagnosi precoce”, ha affermato Holly Moeller, coautrice dello studio. “I punti critici possono essere di breve durata e quindi difficili da catturare”, ha detto Jean P. Gibert, autore senior dello studio. “Questo documento ci fornisce un’immagine di ricerca, qualcosa a cui prestare attenzione e rende questi punti critici – per quanto fugaci possano essere – più probabilità di essere trovati”.

In conclusione, il monitoraggio dei mixotrofi potrebbe fornire segnali di allarme per prevenire il raggiungimento di un punto critico nel riscaldamento globale. Tuttavia, l’inquinamento da nutrienti potrebbe rendere difficile individuare tali segnali, sottolineando l’importanza di ulteriori ricerche e investimenti nella diagnosi precoce.