Una recente ricerca dell’Università di Cambridge suggerisce che l’effetto di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche sulla temperatura della superficie terrestre potrebbe essere sottostimato nelle proiezioni climatiche standard, forse fino a quattro volte. Gli studiosi hanno rilevato che le eruzioni di piccola entità, che avvengono più frequentemente di quelle di grande portata, contribuiscono in modo significativo agli effetti del raffreddamento vulcanico emettendo gas di zolfo nell’atmosfera. Questo mette in luce la necessità di una rappresentazione più accurata di tutte le attività vulcaniche nella modellazione climatica.

Il ruolo delle eruzioni vulcaniche minori

Effetti delle eruzioni minori sul clima La ricerca ha rivelato che le previsioni climatiche standard potrebbero sottostimare l’effetto di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche sulla temperatura superficiale fino a quattro volte. Tuttavia, questo effetto non è abbastanza significativo da compensare l’aumento della temperatura globale causato dalle attività umane. Il team di ricerca dell’Università di Cambridge ha suggerito che le eruzioni minori potrebbero essere responsabili di fino alla metà di tutti i gas di zolfo che i vulcani rilasciano nell’alta atmosfera. Importanza delle eruzioni minori nelle proiezioni climatiche I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Lettere di ricerca geofisica, indicano che una rappresentazione più accurata delle eruzioni vulcaniche di tutte le dimensioni potrebbe rendere le proiezioni climatiche più solide. Le eruzioni vulcaniche, indipendentemente dalla loro dimensione, svolgono un ruolo importante nel sistema climatico globale. Quando i vulcani eruttano, emettono gas di zolfo nell’atmosfera superiore, che formano piccole particelle chiamate aerosol che riflettono la luce solare nello spazio. Questo fenomeno può causare un abbassamento delle temperature globali, soprattutto in caso di eruzioni di grande entità, come quella del Monte Pinatubo nel 1991.

Implicazioni per le proiezioni climatiche future

La sottostima delle eruzioni minori nelle proiezioni climatiche Le proiezioni climatiche standard, come il sesto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), presuppongono che l’attività vulcanica esplosiva nel periodo 2015-2100 sarà allo stesso livello del periodo 1850-2014 e trascurano gli effetti delle eruzioni minori. Queste proiezioni si basano principalmente sui dati delle carote di ghiaccio per stimare l’effetto dei vulcani sul clima, ma le eruzioni minori sono troppo piccole per essere rilevate in questi record. Pertanto, i ricercatori hanno cercato di utilizzare i dati satellitari per colmare questa lacuna e tenere conto delle eruzioni di tutte le dimensioni. Impatto delle eruzioni vulcaniche sul clima Utilizzando le ultime registrazioni di carote di ghiaccio e dati satellitari, i ricercatori hanno generato 1000 diversi scenari di futura attività vulcanica. Hanno selezionato scenari che rappresentano livelli inferiori, medi e alti di attività vulcanica, quindi hanno eseguito simulazioni climatiche utilizzando il modello del sistema terrestre del Regno Unito. Le loro simulazioni mostrano che gli impatti delle eruzioni vulcaniche sul clima, compresa la temperatura superficiale globale, il livello del mare e l’estensione del ghiaccio marino, sono sottovalutati perché le attuali proiezioni climatiche sottovalutano ampiamente il plausibile livello futuro dell’attività vulcanica. Conclusioni

In conclusione, la ricerca suggerisce che l’effetto di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche, in particolare quelle di piccola entità, potrebbe essere sottostimato nelle proiezioni climatiche standard. Tuttavia, nonostante l’importanza di queste eruzioni minori, l’effetto di raffreddamento dei vulcani non è sufficiente a compensare l’aumento della temperatura globale causato dalle attività umane. Pertanto, è fondamentale includere tutte le dimensioni delle eruzioni vulcaniche nelle proiezioni climatiche per una valutazione più accurata dei cambiamenti di temperatura futuri.