La ricerca della Waseda University ha scoperto che i piccoli vulcani sul fondo dell’oceano, noti come “petit-spot”, contribuiscono in modo significativo ai cicli biogeochimici marini, compreso il ciclo del carbonio, a causa del loro rilascio di CO2 e magma alcalino arricchito di metano. Lo studio di un piccolo vulcano nella Fossa del Giappone lo ha rivelato come il sito idrotermale più profondo conosciuto, con ossidi di ferro e manganese identificati come prova dell’attività idrotermale. Questi risultati evidenziano la necessità di ulteriori studi su questi vulcani sottomarini.

Attività idrotermale dei vulcani “petit-spot”

I vulcani Petit-spot sono piccoli vulcani che si trovano in tutto il mondo, nelle regioni in cui le placche oceaniche si flettono. Recenti studi nell’est della fossa giapponese hanno scoperto che i piccoli vulcani eruttano magma alcalino che si arricchisce di anidride carbonica (CO 2 ). Questi vulcani producono anche una roccia vulcanica chiamata peperite che risulta dal riscaldamento di sedimenti ricchi di acqua, che implica la produzione di fluidi idrotermali e la metanogenesi. Pertanto, si suggerisce che i piccoli vulcani possano sfogare fluidi idrotermali contenenti metano. Questi risultati indicano la necessità di una migliore comprensione dell’attività idrotermale dei vulcani petit-spot per valutare correttamente i loro contributi al ciclo biogeochimico marino.

La più profonda attività idrotermale conosciuta

In uno studio recente, un team di scienziati, tra cui l’assistente professore Keishiro Azami della Waseda University, ha studiato i depositi idrotermali di un piccolo vulcano a una profondità d’acqua di 5,7 km nella fossa del Giappone nell’Oceano Pacifico settentrionale occidentale. “L’attività idrotermale sottomarina che abbiamo descritto nel nostro articolo è la più profonda conosciuta fino ad oggi. Sulla base delle nostre scoperte, abbiamo ulteriormente stimato le interazioni idrotermali che si verificano nei piccoli vulcani”, spiega Azami.

Analisi dei campioni e formazione degli ossidi

Come parte del loro studio, il team ha analizzato la composizione chimica e mineralogica dei campioni di dragaggio ottenuti dal fondo oceanico vicino al vulcano petit-spot. Hanno scoperto che i campioni erano composti principalmente da ossidi di ferro (Fe) e manganese (Mn) e che le loro caratteristiche erano attribuite all’origine idrotermale, cioè agli ossidi Fe-Mn precipitati direttamente dal fluido idrotermale. Questi risultati indicano l’attività idrotermale petit-spot come la ragione della formazione di questi ossidi e il vulcano petit-spot come il sito idrotermale più profondo conosciuto fino ad oggi. I ricercatori hanno anche scoperto che le composizioni chimiche e minerali dei campioni erano indicative di attività idrotermale a bassa temperatura.

Implicazioni per i cicli biogeochimici globali

“Sulla base di ricerche precedenti, possiamo stimare che il fluido idrotermale proveniente da piccoli vulcani si arricchisca di CO2 2 e metano rispetto a quello proveniente dalla dorsale medio-oceanica”, spiega Azami. “Ciò significa, a sua volta, che i contributi elementari dell’attività idrotermale in piccoli punti in tutto il mondo potrebbero potenzialmente avere importanti implicazioni per i cicli biogeochimici globali, in particolare il ciclo del carbonio”.

Conclusione

Questi risultati sottolineano la presenza di attività idrotermale nelle placche oceaniche fredde e vecchie e sottolineano la necessità di ulteriori studi sui vulcani petit-spot per comprendere meglio il loro ruolo nei cicli biogeochimici marini.