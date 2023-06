Eni e Var Energi hanno annunciato l’acquisizione di Neptune Energy Group Limited, una società leader indipendente nell’esplorazione e produzione di energia, con un focus su attività a basse emissioni e sul gas in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. Neptune possiede un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in queste regioni.

Dettagli dell’acquisizione

Eni acquisirà l’intero portafoglio di Neptune, ad eccezione delle attività in Germania e Norvegia. Var Energi, una società quotata alla Borsa di Oslo e detenuta al 63% da Eni, partecipa all’acquisizione.

Impatto strategico dell’acquisizione

Questa operazione permette a Eni di acquisire un portafoglio di alta qualità e a bassa intensità carbonica, con una notevole complementarità a livello strategico e operativo. Eni ritiene che il gas rappresenti una fonte energetica ponte fondamentale per la transizione energetica globale, e si impegna ad aumentare la sua quota di produzione di gas naturale al 60% entro il 2030. Neptune contribuirà al portafoglio di Eni principalmente con risorse gas, aggiungendo circa 4 miliardi di metri cubi di gas destinati ai consumatori europei.

Obiettivi di Eni e Var Energi

L’acquisizione di Neptune rappresenta un’opportunità straordinaria per Eni, consentendo all’azienda di integrare le proprie attività in aree geografiche chiave, di sostenere l’obiettivo del 60% di produzione di gas naturale e di raggiungere un livello di zero emissioni nette (Scope 1+2) nel business Upstream entro il 2030. L’operazione è in linea con la strategia di Eni di fornire energia accessibile, sicura e a basse emissioni, per la quale il gas naturale rimane una fonte importante.

Coerenza con il piano strategico di Eni

L’acquisizione di Neptune è coerente con il framework operativo e finanziario di Eni e con gli obiettivi definiti nel Piano 2023-2026, consentendo di incrementare gli utili e i flussi di cassa, nonché di creare valore addizionale per gli azionisti.

Conclusione

In sintesi, l’acquisizione di Neptune da parte di Eni e Var Energi rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di aumentare la produzione di gas naturale e di raggiungere zero emissioni nette nel business Upstream entro il 2030. Questa operazione è in linea con la strategia di Eni di fornire energia accessibile, sicura e a basse emissioni.