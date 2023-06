Un recente studio condotto dalla Scuola di ingegneria e scienze applicate di Harvard John A. Paulson ha rivelato che, nel decennio successivo all’implementazione del Mercury and Air Toxics Standards (MATS) da parte della US Environmental Protection Agency, le emissioni di mercurio delle centrali elettriche statunitensi sono diminuite del 90%. Tuttavia, il Texas e il North Dakota, che bruciano carbone di lignite di qualità inferiore, rimangono alti emettitori di mercurio. La ricerca evidenzia anche disparità sociodemografiche, in cui le comunità più povere, meno istruite e con un numero limitato di inglesi sono esposte in modo sproporzionato a pericolosi livelli di mercurio.

Significativa riduzione delle emissioni di mercurio

Il ruolo del Mercury and Air Toxics Standards (MATS)

Il MATS è stato stabilito dalla US Environmental Protection Agency per mitigare gli effetti dannosi delle emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi (HAP) provenienti da centrali elettriche a combustibili fossili. Grazie a questi standard, le emissioni di mercurio dalle centrali elettriche statunitensi sono crollate del 90%, il che significa che meno sostanze neurotossiche finiscono nell’atmosfera, nel suolo, nell’acqua e, infine, nella catena alimentare. Il mercurio è un potente neurotossico ed è stato collegato a maggiori rischi di attacchi cardiaci fatali tra gli adulti.

Disparità sociodemografiche nelle esposizioni al mercurio

Il nuovo studio analizza le disparità sociodemografiche nelle esposizioni al mercurio delle centrali elettriche statunitensi e i rischi residui rimanenti per le popolazioni più esposte. La ricerca è pubblicata sulla rivista Lettere di scienza e tecnologia ambientale. Prima della promulgazione del MATS nel 2011, le centrali elettriche a carbone erano la principale fonte nazionale di pericolose emissioni di mercurio. Nel 2005, le centrali elettriche a carbone rappresentavano il 50% di tutte le fonti primarie di emissioni di mercurio negli Stati Uniti.

Il problema del Texas e del North Dakota

Carbone di lignite e emissioni di mercurio

Nonostante lo storico progresso nazionale, due regioni si distinguono come ostinate fonti continue di emissioni di mercurio: Texas e North Dakota. Entrambi gli stati ospitano centrali elettriche che bruciano carbone di lignite estratto localmente, che è una fonte di energia di qualità inferiore e meno densa rispetto al carbone bituminoso che alimenta le centrali nella maggior parte delle altre parti del paese. Ciò significa che gli standard di controllo della combustione della lignite per il mercurio nel 2012 erano meno rigorosi di quelli sviluppati per la maggior parte delle centrali elettriche statunitensi e le emissioni di mercurio sono rimaste più elevate che in altre aree dopo l’attuazione della norma MATS.

Proposte di modifiche al MATS

L’EPA è tenuta a valutare periodicamente se i progressi nella tecnologia disponibile meritano aggiornamenti ai suoi standard. L’agenzia ha ora proposto modifiche al MATS che obbligherebbero gli operatori delle centrali elettriche a carbone di lignite ad adottare tecnologie che ridurrebbero significativamente le loro emissioni tossiche. Questi standard più severi proposti sono aperti al commento pubblico fino al 23 giugno 2023.

Conclusione

In conclusione, il MATS ha portato a una significativa riduzione delle emissioni di mercurio negli Stati Uniti, ma il Texas e il North Dakota rimangono alti emettitori a causa del loro utilizzo di carbone di lignite. Le proposte di modifiche al MATS potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di mercurio e a proteggere le comunità più vulnerabili.