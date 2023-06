Per rispettare l’obiettivo climatico di limitare l’aumento medio della temperatura a 1,5 gradi centigradi rispetto all’era preindustriale, è fondamentale triplicare la produzione annuale di energia rinnovabile entro il 2030. Questo significa aggiungere mille gigawatt di energia rinnovabile all’anno per i prossimi sette anni, come indicato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) nel ‘World Energy Transitions Outlook’ (la previsione della transizione energetica mondiale).

La posizione dell’Irena e l’importanza dell’energia rinnovabile Il ruolo dell’Irena Francesco La Camera, direttore generale dell’Irena, ha sottolineato che non stiamo procedendo nel modo giusto per rispettare l’accordo di Parigi. Secondo lui, l’unica soluzione è concentrarsi sull’energia rinnovabile. L’importanza dell’energia rinnovabile La Camera sostiene che l’energia rinnovabile può portare i paesi verso la sicurezza energetica, la riduzione dei costi energetici e uno sviluppo industriale lungimirante. La Cop28 e il Global Stocktake non dovrebbero solo confermare la nostra deviazione da un percorso di 1,5 gradi, ma dovrebbero anche fornire un piano strategico per riportarci sulla giusta strada. La volontà politica e l’azione urgente necessaria La volontà politica Il presidente designato della Cop28, Sultan al-Jaber, ha osservato che è necessaria anche la volontà politica per creare le condizioni necessarie per aumentare rapidamente le energie rinnovabili. L’azione urgente Per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030, Sultan al-Jaber sottolinea la necessità di un’azione urgente per accelerare le espansioni dell’infrastruttura di rete, ridurre i tempi di autorizzazione e il costo del capitale nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.

In sintesi, per rispettare gli obiettivi climatici, è necessario triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030. Questo richiede sia la volontà politica che un’azione urgente per espandere l’infrastruttura di rete e ridurre i costi nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.