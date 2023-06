La pandemia di COVID-19 ha portato a una significativa diminuzione degli inquinanti atmosferici come il biossido di azoto, ma il suo impatto sul cambiamento climatico è stato minimo. Le riduzioni delle emissioni di gas serra sono state solo del 5-10% circa a causa del funzionamento continuato delle centrali elettriche per il riscaldamento e il raffreddamento. Nonostante lievi diminuzioni, i gas serra hanno continuato ad accumularsi nell’atmosfera, sottolineando la necessità di continui sforzi di riduzione delle emissioni.

Questa è una domanda che in realtà riceviamo spesso perché una delle prime cose che le persone notano in termini di ambiente durante COVID era che l’aria sembrava essere un po’ più pulita.

Diminuzione degli inquinanti atmosferici

E quando gli scienziati hanno iniziato a esaminare i dati, abbiamo visto una diminuzione degli inquinanti della qualità dell’aria come il biossido di azoto. In alcuni casi, tali diminuzioni hanno raggiunto il 30%. Quindi abbastanza significativo.

Diminuzione delle emissioni di gas serra

Ma quando abbiamo iniziato a guardare di più ai gas serra come l’anidride carbonica, i gas che rimangono nell’atmosfera molto a lungo e hanno causato il cambiamento climatico, abbiamo visto che le diminuzioni erano molto più sottili, più nell’ordine del 5-10%.

Questo perché gli inquinanti atmosferici a vita più breve che sono dannosi per la salute umana vengono emessi più fortemente da cose come il traffico, mentre gli inquinanti climatici, come l’anidride carbonica, provengono da cose come le centrali elettriche. E durante il COVID, anche se non guidavamo molto per andare in ufficio o incontrarci con gli amici, riscaldavamo ancora le nostre case. Usavamo ancora l’aria condizionata durante l’estate. Quindi quelle diminuzioni dei gas che hanno causato il cambiamento climatico sono state molto più sottili.

NASA Lo scienziato del cambiamento climatico Lesley Ott ci dice di più su ciò che gli scienziati hanno scoperto.

Conclusione

Quindi il COVID ha influenzato il cambiamento climatico? La risposta è un po’. Abbiamo visto piccole diminuzioni delle emissioni di gas serra, come l’anidride carbonica e il metano, ma hanno continuato ad accumularsi nella nostra atmosfera proprio come in qualsiasi altro anno. Ciò significa che dobbiamo tutti continuare a lavorare sodo per ridurre le emissioni di quei gas se vogliamo davvero invertire la rotta del cambiamento climatico.