Il fumo degli incendi è una minaccia per la qualità dell’aria, la salute pubblica e gli ecosistemi in tutti gli Stati Uniti. Una nuova ricerca dell’Università di Harvard, del Servizio forestale degli Stati Uniti e della National Oceanic and Atmospheric Administration indica che gli incendi controllati, in particolare nelle aree costiere della California settentrionale e del nord-ovest del Pacifico, potrebbero ridurre drasticamente la quantità complessiva di esposizione al fumo degli incendi nelle comunità rurali vulnerabili e nelle aree densamente popolate.

Il problema degli incendi e del fumo

Impatto sulla salute

Il fumo consiste in una miscela di gas e minuscole particelle. Le particelle fanno male a respirare perché possono penetrare in profondità nei polmoni e innescare una serie di malattie acute e croniche. Condizioni più secche e più calde, insieme al sottobosco accumulato, hanno reso l’Occidente più vulnerabile a grandi e gravi incendi.

La soluzione degli incendi controllati

L’implementazione di incendi più piccoli e prescritti potrebbe rendere più difficile la diffusione di incendi fuori controllo. Questi incendi controllati emettono ancora fumo, ma il vantaggio netto è un minore inquinamento da fumo in generale. Analizzando i dati sugli incendi del 2018 e del 2020 e utilizzando un modello computerizzato per simulare il comportamento degli incendi prescritti, il team ha scoperto che le ustioni controllate nelle zone chiave della California settentrionale, dell’Oregon occidentale e di Washington orientale potrebbero avere un effetto enorme sulla riduzione dell’esposizione al fumo degli incendi in tutti gli Stati Uniti occidentali.

Benefici degli incendi prescritti

Impatto sulle comunità vulnerabili

Ricerche precedenti indicano che il fumo degli incendi può avere un impatto sproporzionato sulle comunità abitate prevalentemente da persone di colore o da un’alta percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Per il loro studio, il team ha esaminato l’esposizione al fumo in tre principali comunità di giustizia ambientale in Occidente: comunità agricole nella Central Valley della California e Washington centro-orientale e Navajo Nation nel sud-ovest. Hanno scoperto che le ustioni prescritte in aree chiave della California settentrionale e del Pacifico nord-occidentale ridurrebbero il trasporto di fumo verso queste regioni vulnerabili.

Impatto sulla gestione del territorio

Con ulteriori ricerche che indicano i benefici degli incendi prescritti, tuttavia, tale pratica potrebbe essere destinata a cambiare. Nell’agosto 2022, l’amministrazione Biden ha designato quasi 2 miliardi di dollari nell’Inflation Reduction Act per ridurre i combustibili pericolosi per gli incendi attraverso ustioni prescritte e misure di gestione del territorio. La modellazione al computer del team integra parametri ambientali, meteorologici, chimici e fisici per prevedere in che modo il fumo degli incendi si diffonde e influisce sulle comunità.

Conclusione

In sintesi, gli incendi controllati potrebbero ridurre drasticamente l’esposizione al fumo degli incendi nelle comunità rurali vulnerabili e nelle aree densamente popolate. Questa ricerca può aiutare a comprendere tutti i fattori fisici e sociali che prendiamo in considerazione quando pianifichiamo e implementiamo le ustioni prescritte per affrontare la miriade di complessità che esistono nell’affrontare incendi e fumo.