Secondo l’Anbi, l’associazione dei consorzi di bacino, le recenti e abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’Italia hanno contribuito a ridurre il considerevole deficit idrico accumulato nei fiumi e nei laghi durante la prolungata stagione secca. Tuttavia, queste precipitazioni non sono state sufficienti a compensare la mancanza di neve. Situazione dei laghi italiani Nonostante un significativo miglioramento delle condizioni dei laghi, solo il lago Maggiore si trova al di sopra della media, con un riempimento del 90,3%. I laghi Sebino e Benaco rispettano la media, mentre il lago di Como è sceso al di sotto del valore medio del periodo, con un riempimento del 72,4%. Decrescita dei livelli lacustri Nei grandi laghi si osserva una decrescita naturale dei livelli, causata dalla pausa delle precipitazioni e dall’aumento delle temperature. L’ultima neve in quota si sta sciogliendo, e nei prossimi giorni si dovrà fare affidamento esclusivamente sulle piogge estive per rifornire i bacini idrici. Situazione idrica in Spagna e Nord Africa Se l’Italia sembra aver temporaneamente evitato una grave carenza idrica, la situazione rimane critica in Spagna e nel Nord Africa. Il centro-sud della Spagna è colpito per il terzo anno consecutivo da una grave siccità, una condizione che affligge anche il Nord Africa, in particolare le aree costiere di Marocco, Algeria e Tunisia. Impatto sulla migrazione e sull’agricoltura Questa estesa siccità sta causando nuovi fenomeni migratori e sta danneggiando l’agricoltura e l’equilibrio ambientale in queste regioni. Prospettive future La situazione richiede un monitoraggio costante e l’adozione di misure adeguate per gestire le risorse idriche in modo sostenibile e prevenire ulteriori danni all’ambiente e all’economia.

Conclusione

In sintesi, le recenti precipitazioni hanno alleviato il deficit idrico in Italia, ma non sono state sufficienti a compensare la mancanza di neve. La situazione rimane critica in Spagna e nel Nord Africa, dove la siccità continua a causare problemi di migrazione, danni all’agricoltura e squilibri ambientali.