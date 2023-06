Il sistema finanziario globale, secondo l’opinione di Marcon, è il risultato di un consenso storico che non è più adeguato alle esigenze attuali. L’esperto ha sottolineato la necessità di “riallineare” il sistema finanziario per rispondere meglio alle sfide del presente. Questa affermazione è stata fatta durante un vertice a Parigi, dove vari leader mondiali si sono riuniti per discutere questioni di rilevanza globale.

Il punto di vista di Marcon

La necessità di un cambiamento

La lentezza del sistema finanziario

Il punto di vista di Vanessa Nakate

Subito dopo l’intervento di Marcon, la giovane attivista ugandese Vanessa Nakate ha chiesto un minuto di silenzio per tutte le persone che soffrono e che hanno fame, che sono sfollate e che abbandonano la scuola. Ha inoltre lanciato un appello per un’uscita equa dalle energie fossili, criticando i profitti delle compagnie petrolifere occidentali.

Un minuto di silenzio

Un appello per un’uscita equa dalle energie fossili

Conclusione

