La città di Cervia, situata sulla costa ravennate, ha recentemente preso misure per proteggere un nido di Charadrius alexandrinus, noto anche come ‘fratino’, una specie protetta a rischio estinzione. Il nido è stato scoperto nella zona sud della spiaggia, un’area non attrezzata della località balneare. Dopo la scoperta, l’amministrazione comunale ha deciso di creare un’area sicura temporanea per garantire la sicurezza e la crescita dei tre pulcini nati dalle uova recentemente schiuse.

La scoperta del nido e l’intervento dell’amministrazione

Il nido di fratino è stato segnalato da una villeggiante che ha immediatamente contattato la ‘Rete di associazioni salviamo il fratino della costa ravennate’. Seguendo le indicazioni fornite dalla Rete, la villeggiante ha provveduto a mettere in sicurezza il nido. In risposta a questa segnalazione, l’amministrazione comunale di Cervia ha deciso di creare un’area sicura temporanea nella zona sud della spiaggia, dove il nido è stato trovato.

La creazione dell’area sicura temporanea

Il provvedimento preso dall’amministrazione comunale ha lo scopo di garantire la sicurezza e la crescita dei pulcini nati dal nido. Quest’area sicura temporanea permetterà ai pulcini di crescere e di imparare a volare in un ambiente protetto, lontano da possibili minacce.

La situazione del fratino in Emilia-Romagna

Il fratino è una specie protetta a rischio estinzione. In Emilia-Romagna, nel 2000, erano registrate 200 coppie di fratino, mentre oggi se ne contano circa 40. Questo drastico calo nel numero di coppie di fratino sottolinea l’importanza di provvedimenti come quello preso dall’amministrazione comunale di Cervia.

La vita dei pulcini di fratino

I pulcini di fratino, tutti inanellati, sono grandi quanto una noce. Per i primi 28 giorni di vita, non sono in grado di volare e vagano sulla spiaggia sotto la sorveglianza del genitore per alimentarsi. Durante questo periodo, è fondamentale che l’ambiente in cui si trovano sia sicuro e protetto, per garantire la loro sopravvivenza e crescita.

Il ruolo della Rete di associazioni salviamo il fratino della costa ravennate

La Rete di associazioni salviamo il fratino della costa ravennate svolge un ruolo fondamentale nella protezione di questa specie. Non solo fornisce indicazioni su come mettere in sicurezza i nidi scoperti, ma lavora anche attivamente per sensibilizzare la popolazione locale e i villeggianti sull’importanza della conservazione del fratino.

La necessità di proteggere il fratino

La scoperta del nido di fratino a Cervia e l’intervento dell’amministrazione comunale sottolineano l’importanza di proteggere questa specie a rischio estinzione. Ogni sforzo per garantire la sicurezza e la crescita dei pulcini di fratino contribuisce alla conservazione della specie e alla biodiversità della regione.

In conclusione, la scoperta di un nido di fratino a Cervia ha portato all’istituzione di un’area sicura temporanea per proteggere i pulcini. Questo intervento, insieme al lavoro svolto dalla Rete di associazioni salviamo il fratino della costa ravennate, sottolinea l’importanza di proteggere e conservare le specie a rischio estinzione come il fratino.