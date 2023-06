Un team di ricercatori dell’Università di Princeton ha utilizzato i dati della missione Parker Solar Probe della NASA per dedurre che un evento catastrofico ha probabilmente generato il prolifico flusso di meteoroidi delle Geminidi.

A differenza della maggior parte delle piogge di meteoriti che hanno origine da comete, le Geminidi sembrano provenire dall’asteroide 3200 Phaethon. Gli scienziati hanno modellato tre possibili scenari di formazione e li hanno confrontati con modelli sviluppati da osservazioni terrestri. I dati della Parker Solar Probe li hanno portati a scartare il tradizionale modello cometario e a concludere che un evento violento ha probabilmente creato il flusso delle Geminidi, approfondendo la nostra comprensione della composizione e della storia degli asteroidi.

Le Geminidi: un mistero celeste

Origine e caratteristiche

Le meteoriti delle Geminidi illuminano il cielo mentre sfrecciano oltre la Terra ogni inverno, producendo una delle piogge di meteoriti più intense nel nostro cielo notturno. I misteri che circondano l’origine di questo flusso di meteoroidi hanno da tempo affascinato gli scienziati perché, mentre la maggior parte delle piogge di meteoriti sono create quando una cometa emette una coda di ghiaccio e polvere, le Geminidi provengono da un asteroide, un pezzo di roccia che normalmente non produce una coda. Fino a poco tempo fa, le Geminidi erano state studiate solo dalla Terra.

Una scoperta rivoluzionaria

Ora, i ricercatori di Princeton hanno utilizzato le osservazioni della missione Parker Solar Probe della NASA per dedurre che è stato probabilmente un evento violento e catastrofico, come una collisione ad alta velocità con un altro corpo o un’esplosione gassosa, a creare le Geminidi. I risultati, pubblicati il 15 giugno sulla rivista Planetary Science Journal, restringono le ipotesi sulla composizione e la storia di questo asteroide che spiegherebbero il suo comportamento non convenzionale.

Un asteroide insolito

3200 Phaethon

A differenza della maggior parte delle piogge di meteoriti conosciute che provengono da comete, composte di ghiaccio e polvere, il flusso delle Geminidi sembra avere origine da un asteroide, un pezzo di roccia e metallo, chiamato 3200 Phaethon.

“La maggior parte dei flussi di meteoroidi si formano attraverso un meccanismo cometario, è insolito che questo sembri provenire da un asteroide”, ha detto Wolf Cukier, studente universitario della classe del 2024 a Princeton e primo autore dell’articolo.

Un evento catastrofico

Per conoscere l’origine del flusso delle Geminidi, Cukier e Szalay hanno utilizzato i nuovi dati della Parker Solar Probe per modellare tre possibili scenari di formazione, poi hanno confrontato questi modelli con i modelli esistenti creati da osservazioni terrestri.

Confrontando le orbite simulate da ciascuno dei modelli, il team ha scoperto che i modelli violenti erano più coerenti con i dati della Parker Solar Probe, il che significa che è probabile che un evento improvviso e violento, come una collisione ad alta velocità con un altro corpo o un’esplosione gassosa, tra le altre possibilità, abbia creato il flusso delle Geminidi.

Conclusione

In sintesi, la ricerca ha permesso di scoprire che un evento catastrofico ha probabilmente generato il flusso di meteoroidi delle Geminidi. Questa scoperta, ottenuta grazie ai dati della missione Parker Solar Probe della NASA, ha permesso di approfondire la nostra comprensione della composizione e della storia degli asteroidi, offrendo nuove prospettive sulle dinamiche del nostro sistema solare.