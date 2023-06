Uno studio recente pubblicato su Geophysical Research Letters ha rivelato che l’attività umana ha causato uno spostamento del polo di rotazione terrestre di quasi un metro nel periodo tra il 1993 e il 2010. Questo spostamento è stato causato principalmente dall’estrazione e dalla ridistribuzione delle acque sotterranee, che ha contribuito all’innalzamento del livello del mare. Le aree più colpite sono state il Nord America occidentale e l’India nordoccidentale. Sebbene questo fenomeno non influenzi le stagioni, potrebbe avere un impatto sul clima su scale temporali geologiche.

Lo spostamento di massa e l’innalzamento del livello del mare

La ridistribuzione delle acque sotterranee causata dall’attività umana ha portato a uno spostamento del polo di rotazione terrestre di quasi un metro in due decenni. Questo è stato causato dal pompaggio dell’acqua dal terreno e dal suo spostamento in altre aree, che ha portato a un cambiamento nella distribuzione della massa d’acqua sul pianeta. Questo ha causato un’inclinazione della Terra di quasi 80 centimetri verso est tra il 1993 e il 2010.

Il ruolo delle acque sotterranee

Studi precedenti avevano stimato che gli esseri umani avessero pompato 2.150 gigatonnellate di acque sotterranee, equivalenti a più di 6 millimetri di innalzamento del livello del mare, dal 1993 al 2010. Tuttavia, validare questa stima è stato difficile. Il nuovo studio ha utilizzato il polo di rotazione terrestre come punto di riferimento, dimostrando che la ridistribuzione delle acque sotterranee ha avuto il maggiore impatto sulla deriva del polo di rotazione.

Impatto sulla rotazione terrestre

La capacità dell’acqua di cambiare la rotazione della Terra era stata scoperta nel 2016, ma fino ad ora, il contributo specifico delle acque sotterranee a questi cambiamenti rotazionali era inesplorato. Il nuovo studio ha modellato i cambiamenti osservati nella deriva del polo di rotazione terrestre e nel movimento dell’acqua, prima prendendo in considerazione solo calotte glaciali e ghiacciai, e poi aggiungendo diversi scenari di ridistribuzione delle acque sotterranee.

Implicazioni e prospettive future

La posizione delle acque sotterranee è importante per quanto potrebbe cambiare la deriva polare; la ridistribuzione dell’acqua dalle medie latitudini ha un impatto maggiore sul polo di rotazione. Durante il periodo di studio, la maggior parte dell’acqua è stata ridistribuita nel Nord America occidentale e nell’India nordoccidentale, entrambe alle medie latitudini.

Effetti sul livello del mare

Il modello ha abbinato la deriva polare osservata solo dopo che i ricercatori hanno incluso 2150 gigatonnellate di ridistribuzione delle acque sotterranee. Senza di esso, il modello era fuori di 78,5 centimetri o 4,3 centimetri di deriva all’anno. Questo ha portato alla conclusione che il pompaggio delle acque sotterranee è una fonte significativa di innalzamento del livello del mare.

Implicazioni future

I tentativi dei paesi di rallentare i tassi di esaurimento delle acque sotterranee, specialmente in quelle regioni sensibili, potrebbero teoricamente alterare il cambiamento della deriva, ma solo se tali approcci di conservazione saranno sostenuti per decenni. Inoltre, su scale temporali geologiche, la deriva polare può avere un impatto sul clima.

Conclusione

In conclusione, l’attività umana, in particolare l’estrazione e la ridistribuzione delle acque sotterranee, ha causato uno spostamento significativo del polo di rotazione terrestre negli ultimi decenni. Questo fenomeno, sebbene non influenzi le stagioni, potrebbe avere un impatto sul clima su scale temporali geologiche e contribuisce all’innalzamento del livello del mare. È quindi fondamentale adottare misure di conservazione delle acque sotterranee per mitigare questi effetti.