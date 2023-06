Stonehenge, situato in Inghilterra, è famoso per il suo allineamento con i solstizi d’estate e d’inverno. Durante il solstizio d’estate, che di solito si verifica intorno al 21 giugno, il sole sorge in linea diretta con la “Pietra del Calice”, uno dei punti principali del cerchio di pietre. Questo evento attrae migliaia di visitatori ogni anno, molti dei quali partecipano a festeggiamenti e cerimonie al sorgere del sole.

E’ importante notare che la connessione tra Stonehenge e i solstizi è stata scoperta attraverso studi archeologici e astronomici. Tuttavia, le ragioni precise per cui gli antichi costruttori hanno scelto di allineare il monumento in questo modo rimangono un mistero.

Lo spettacolo del solstizio d’estate a Stonehenge è un’esperienza molto particolare, che offre una visione unica sull’importanza che il sito aveva per le persone che lo costruirono e sulla connessione tra i nostri antenati e il cielo.