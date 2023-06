Un nuovo studio suggerisce che la mancanza di agglomerati nell’universo potrebbe indicare che la materia oscura è composta da particelle ipotetiche ultraleggere chiamate assioni. Se confermato, ciò potrebbe avere ampie implicazioni per la nostra comprensione dell’universo e potrebbe addirittura fornire supporto alla teoria delle stringhe.

Il problema della “clumpiness” e gli assioni

Nel loro studio pubblicato il 14 giugno sulla rivista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ricercatori dell’Università di Toronto propongono una scoperta teorica che potrebbe spiegare sia la natura della materia oscura invisibile che la struttura su larga scala dell’universo conosciuta come rete cosmica. Il risultato stabilisce un nuovo collegamento tra questi due problemi di lunga data in astronomia, aprendo nuove possibilità per comprendere il cosmo.

La materia oscura e gli assioni

La materia oscura, che costituisce l’85% della massa dell’universo, è invisibile perché non interagisce con la luce. Gli scienziati studiano i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile per capire come sia distribuita nell’universo. Una teoria principale propone che la materia oscura sia composta da assioni, descritti nella meccanica quantistica come “sfocati” a causa del loro comportamento ondulatorio. A differenza delle particelle puntiformi discrete, gli assioni possono avere lunghezze d’onda più grandi di intere galassie. Questa sfocatura influisce sulla formazione e sulla distribuzione della materia oscura, spiegando potenzialmente perché l’universo è meno agglomerato di quanto previsto in un universo senza assioni.

Il problema della “clumpiness”

Questa mancanza di agglomerati è stata osservata in grandi indagini sulle galassie, mettendo in discussione l’altra teoria prevalente secondo cui la materia oscura è composta solo da pesanti particelle subatomiche debolmente interagenti chiamate WIMP. Nonostante esperimenti come il Large Hadron Collider, non è stata trovata alcuna prova a sostegno dell’esistenza dei WIMP.

Implicazioni e ricerche future

Se confermata con osservazioni telescopiche future e esperimenti di laboratorio, la scoperta della materia oscura degli assioni sarebbe una delle scoperte più significative di questo secolo. Allo stesso tempo, i risultati suggeriscono una spiegazione per il motivo per cui l’universo è meno agglomerato di quanto pensato, un’osservazione che è diventata sempre più chiara negli ultimi dieci anni e che attualmente lascia incerta la nostra teoria dell’universo.

Osservazioni e simulazioni al computer

Il team di ricerca ha analizzato osservazioni della luce reliquia del Big Bang, nota come Cosmic Microwave Background (CMB), ottenute dai sondaggi Planck 2018, Atacama Cosmology Telescope e South Pole Telescope. I ricercatori hanno confrontato questi dati CMB con i dati di raggruppamento delle galassie dal Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), che mappa le posizioni di circa un milione di galassie nell’universo vicino. Studiando la distribuzione delle galassie, che riflette il comportamento della materia oscura sotto l’influenza delle forze gravitazionali, hanno misurato le fluttuazioni nella quantità di materia in tutto l’universo e confermato la sua ridotta agglomerazione rispetto alle previsioni.

I ricercatori hanno quindi condotto simulazioni al computer per prevedere l’aspetto della luce reliquia e la distribuzione delle galassie in un universo con onde di materia oscura lunghe. Questi calcoli si sono allineati con i dati CMB dal Big Bang e i dati di raggruppamento delle galassie, sostenendo l’idea che gli assioni sfocati potrebbero spiegare il problema della “clumpiness”.

Progetti futuri e teoria delle stringhe

Le ricerche future coinvolgeranno indagini su larga scala per mappare milioni di galassie e fornire misurazioni precise dell’agglomerazione, tra cui osservazioni nel prossimo decennio con il Rubin Observatory. I ricercatori sperano di confrontare la loro teoria con osservazioni dirette della materia oscura attraverso la lente gravitazionale, un effetto in cui l’agglomerazione della materia oscura viene misurata da quanto piega la luce delle galassie distanti, simile a una gigantesca lente d’ingrandimento. Inoltre, prevedono di indagare su come le galassie espellono il gas nello spazio e su come ciò influisce sulla distribuzione della materia oscura per confermare ulteriormente i loro risultati.

Attualmente, gli scienziati non hanno una singola teoria che spieghi contemporaneamente la gravità e la meccanica quantistica, ovvero una teoria del tutto. La teoria del tutto più popolare negli ultimi decenni è la teoria delle stringhe, che postula un altro livello al di sotto del livello quantistico, in cui tutto è composto da eccitazioni di energia simili a corde. Secondo Rogers, rilevare una particella di assione sfocata potrebbe essere un indizio che la teoria delle stringhe del tutto sia corretta.

Conclusione

In sintesi, la scoperta degli assioni potrebbe avere implicazioni significative per la nostra comprensione dell’universo e potrebbe fornire supporto alla teoria delle stringhe. Le ricerche future si concentreranno su indagini su larga scala e osservazioni dirette della materia oscura per confermare ulteriormente questi risultati.