Gli scienziati hanno recentemente scoperto un asteroide che si muove parallelamente alla Terra durante il suo viaggio annuale attorno al sole. Questo corpo celeste è stato battezzato con il nome di 2023 FW13 ed è considerato una “quasi-Luna” o “quasi-satellite”.

Cos’è un quasi-satellite?

Un quasi-satellite orbita attorno al sole in un periodo di tempo simile a quello della Terra, ma è solo leggermente influenzato dalla gravità del nostro pianeta. 2023 FW13 ha un diametro stimato di 15 metri, equivalenti a circa tre grandi SUV parcheggiati uno dietro l’altro. Durante la sua orbita attorno al sole, 2023 FW13 orbita anche attorno alla Terra, arrivando a una distanza di 14 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Per confronto, la Luna ha un diametro di 3.474 km e si trova a una distanza di 364.000 km dalla Terra al punto più vicino della sua orbita, secondo i dati della NASA.

Come è stata scoperta la quasi-Luna 2023 FW13?

2023 FW13 è stata osservata per la prima volta a marzo dall’osservatorio Pan-STARRS, che si trova in cima alla montagna vulcanica di Haleakalā, nelle Hawaii. L’esistenza dell’asteroide è stata poi confermata dal Telescopio Canada-Francia-Hawaii nelle Hawaii e da due osservatori in Arizona, prima di essere ufficialmente inserita il 1 aprile nel Minor Planet Center presso l’Unione Astronomica Internazionale, una rete di scienziati responsabili della designazione di nuovi pianeti, lune e altri oggetti nel sistema solare.

Un antico vicino della Terra

Alcune stime suggeriscono che 2023 FW13 sia il vicino cosmico della Terra da almeno l’anno 100 a.C. e che l’asteroide continuerà a seguire questa traiettoria orbitale fino a circa l’anno 3700 d.C., come ha detto Adrien Coffinet, un astronomo e giornalista che ha per primo categorizzato l’asteroide come una quasi-Luna dopo aver modellato la sua orbita. “Sembra essere il quasi-satellite più lungo della Terra noto fino ad oggi”, ha detto Coffinet.

L’asteroide non rappresenta una minaccia

Nonostante la relativa vicinanza alla Terra, è improbabile che questo quasi-satellite sia in rotta di collisione con il nostro pianeta. “La buona notizia è che una tale orbita non risulta in una traiettoria d’impatto ‘fuori dal blu'”, ha detto Alan Harris, un astronomo dell’Istituto di Scienza Spaziale.

Altri quasi-satelliti

La Terra ha anche altri quasi compagni; un diverso quasi-satellite conosciuto come Kamo’oalewa è stato scoperto nel 2016. Questo asteroide rimane relativamente vicino al nostro pianeta durante la sua orbita attorno al sole, e uno studio del 2021 ha suggerito che questo asteroide potrebbe effettivamente essere un frammento della Luna della Terra.