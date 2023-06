I dati della missione Cassini della NASA hanno svelato un elemento chiave per la vita nell’oceano della luna Enceladus: il fosforo. Questo elemento chimico, essenziale per molti processi biologici, è stato scoperto nelle particelle di ghiaccio emesse da questa piccola luna e, molto probabilmente, abbonda nel suo oceano sotterraneo.

La scoperta del fosforo in Enceladus

Grazie ai dati raccolti dalla missione Cassini della NASA, un team internazionale di scienziati ha scoperto il fosforo, bloccato all’interno di grani di ghiaccio ricchi di sale espulsi nello spazio da Enceladus. Questa piccola luna è nota per possedere un oceano sotterraneo, e l’acqua di questo oceano erutta attraverso crepe nella crosta ghiacciata di Enceladus sotto forma di geyser al suo polo sud, creando un pennacchio.

Il pennacchio di Enceladus e l’anello E di Saturno

Il pennacchio alimenta l’anello E di Saturno (un anello tenue fuori dagli anelli principali più luminosi) con particelle di ghiaccio. Durante la sua missione presso il gigante gassoso dal 2004 al 2017, Cassini ha attraversato numerose volte il pennacchio e l’anello E. Gli scienziati hanno scoperto che i grani di ghiaccio di Enceladus contengono una ricca gamma di minerali e composti organici, inclusi gli ingredienti per gli amminoacidi, associati alla vita come la conosciamo.

Il fosforo: un elemento essenziale per la vita

Il fosforo, il meno abbondante degli elementi essenziali necessari per i processi biologici, non era stato rilevato fino ad ora. Questo elemento è un mattoncino per il DNA, che forma i cromosomi e trasporta le informazioni genetiche, ed è presente nelle ossa dei mammiferi, nelle membrane cellulari e nel plancton oceanico. Il fosforo è anche una parte fondamentale delle molecole portatrici di energia presenti in tutta la vita sulla Terra. La vita non sarebbe possibile senza di esso.

L’oceano di Enceladus: un ambiente favorevole alla vita?

Le precedenti analisi dei grani di ghiaccio di Enceladus hanno rivelato concentrazioni di sodio, potassio, cloro, e composti contenenti carbonato, e la modellazione al computer ha suggerito che l’oceano sotterraneo è di moderata alcalinità – tutti fattori che favoriscono le condizioni abitabili.

Per questo ultimo studio, gli autori hanno consultato i dati attraverso il Sistema di Dati Planetari della NASA, un archivio a lungo termine di prodotti di dati digitali restituiti dalle missioni planetarie dell’agenzia. L’archivio è attivamente gestito da scienziati planetari per aiutare a garantirne l’utilità e l’usabilità da parte della comunità scientifica planetaria in tutto il mondo.

Gli autori si sono concentrati sui dati raccolti dallo strumento Cosmic Dust Analyzer di Cassini quando ha campionato particelle di ghiaccio da Enceladus nell’anello E di Saturno. Molte più particelle di ghiaccio sono state analizzate quando Cassini ha attraversato l’anello E rispetto a quando ha attraversato solo il pennacchio, così gli scienziati sono stati in grado di esaminare un numero molto più grande di segnali compositivi lì. Facendo ciò, hanno scoperto alte concentrazioni di fosfati di sodio – molecole di sodio, ossigeno, idrogeno e fosforo chimicamente legate – all’interno di alcuni di quei grani.

Il fosforo in Enceladus potrebbe rappresentare una pietra miliare per la comprensione della vita nel nostro sistema solare e oltre.