Spire Global, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha lanciato con successo un secondo paio di satelliti in grado di comunicare in modo sicuro attraverso la luce. Questo rappresenta un passo significativo verso tecnologie di comunicazione satellitare più efficienti e sicure.

Comunicazione ottica tra satelliti

Il secondo paio di satelliti utilizza collegamenti ottici inter-satellitari per inviare informazioni tra loro in modo sicuro e quasi istantaneo. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati progettati per ottenere l’equivalente dell’uso di un puntatore laser per collegare due satelliti, ognuno delle dimensioni di una grande scatola di cereali, posti a 5000 km di distanza, una distanza equivalente a quella tra Glasgow e New York.

Capacità di trasmissione dati

I due satelliti dimostreranno la capacità di inviare più di 1 GB di dati in modo sicuro tra i due terminali durante una breve finestra di contatto, quando le navicelle possono vedersi l’una dall’altra attraverso la Terra. Spire Global ha utilizzato un approccio di sviluppo agile per sviluppare la sua tecnologia di collegamento ottico inter-satellitare, utilizzando iterazioni successive delle navicelle per far evolvere la tecnologia, tutta prodotta internamente.

Successo dei satelliti precedenti

Questi due satelliti seguono il successo di una coppia precedente di navicelle spaziali lanciate nel giugno 2021. Queste sono state utilizzate per sviluppare le capacità fondamentali richieste per i collegamenti ottici inter-satellitari, come il puntamento avanzato delle navicelle e il controllo della posizione, insieme all’operazione del fascio laser e ai ricevitori ottici.

Collaborazione tra Spire Global, ESA e UK Space Agency

I satelliti sono stati sviluppati in collaborazione con l’ESA e l’UK Space Agency nell’ambito del programma Pioneer, parte del programma di ricerca avanzata dell’ESA nei sistemi di telecomunicazioni (ARTES). Sette progetti di partenariato Pioneer sono stati firmati finora.

Efficienza, sicurezza e resilienza

Jeroen Cappaert, Chief Technology Officer e co-fondatore di Spire Global, ha dichiarato: “Stiamo celebrando la realizzazione di uno dei sistemi più complessi dal punto di vista hardware e mission, frutto di oltre tre anni di lavoro. L’uso di collegamenti ottici invece dei tradizionali collegamenti in radiofrequenza porta a una maggiore resilienza alle interferenze, maggiore sicurezza e maggiore efficienza. Siamo tra i primi a qualificare e dimostrare con successo questa tecnologia nella nostra classe di dimensioni e peso dei satelliti, parte di una tendenza in crescita, poiché l’industria spaziale si sta orientando verso i collegamenti ottici come dorsale per l’invio di dati.”

Supporto finanziario e innovazione

L’UK Space Agency ha fornito 2,9 milioni di sterline (circa 3,4 milioni di euro) per il progetto, che comprende cinque satelliti in tre lanci, attraverso il programma ARTES Pioneer dell’ESA, dedicato al sostegno di nuove opportunità commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Javier Benedicto, direttore ad interim della Connectivity and Secure Communications presso l’ESA, ha affermato: “I progetti di partenariato Pioneer dell’ESA aumentano la competitività dell’industria spaziale europea sostenendo l’emergere di nuovi fornitori di missioni spaziali. Siamo lieti di lavorare con Spire Global e l’UK Space Agency per promuovere l’innovazione e consentire all’industria spaziale europea di avere successo nei mercati globali altamente competitivi.”

Conclusione

In sintesi, il lancio di un secondo paio di satelliti in grado di comunicare in modo sicuro attraverso la luce rappresenta un importante passo avanti verso tecnologie di comunicazione satellitare più efficienti e sicure. La collaborazione tra Spire Global, ESA e UK Space Agency ha portato allo sviluppo di questa innovativa tecnologia, che potrebbe rivoluzionare il settore delle telecomunicazioni spaziali.