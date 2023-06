La missione Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha l’obiettivo di svelare la natura della materia oscura e dell’energia oscura, creando una mappa tridimensionale dell’Universo nel tempo. Questo sarà possibile grazie all’osservazione di miliardi di galassie attraverso l’uso di ottiche uniche. I dati raccolti permetteranno di fare inferenze precise su queste entità elusive, avanzando la nostra comprensione dell’espansione dell’Universo e del comportamento della gravità a grandi distanze.

La missione Euclid e l’Universo oscuro

Scoprire la materia e l’energia oscura

La missione Euclid dell’ESA è progettata per portare alla luce il lato oscuro dell’Universo. Basandosi sul modo in cui le galassie ruotano e orbitano l’una attorno all’altra, e sul modo in cui l’Universo si sta espandendo, gli astronomi ritengono che due entità invisibili dominino la composizione del nostro cosmo. Questi componenti misteriosi sono chiamati materia oscura e energia oscura, ma fino ad oggi non siamo stati in grado di rilevarli direttamente, inferendo solo la loro presenza dagli effetti che hanno sull’Universo in generale.

La missione Euclid: un viaggio nell’ignoto

Per capire meglio cosa possano essere la materia oscura e l’energia oscura, abbiamo bisogno di una missione che possa rivelare più da vicino quali effetti hanno avuto sulle galassie, sui gruppi di galassie e sull’espansione dell’Universo stesso. Euclid è questa missione.

La mappa 3D dell’Universo e le scoperte di Euclid

Creare una mappa tridimensionale dell’Universo

La missione Euclid dell’ESA creerà una mappa 3D dell’Universo, con la terza dimensione che rappresenta il tempo stesso. Più una galassia è lontana, più la sua luce ha impiegato tempo per raggiungerci e quindi la vedremo in un momento più precoce della storia cosmica. Osservando miliardi di galassie fino a una distanza di 10 miliardi di anni luce, gli scienziati saranno in grado di tracciare la posizione e la velocità delle galassie su distanze immense e attraverso la maggior parte della storia cosmica, e tracciare il modo in cui l’Universo si è espanso durante quel tempo. Le straordinarie ottiche di Euclid riveleranno anche sottili distorsioni nell’aspetto delle galassie.

Scoprire le proprietà della materia e dell’energia oscura

Da questa ricchezza di nuovi dati, gli astronomi saranno in grado di inferire le proprietà dell’energia oscura e della materia oscura con maggiore precisione che mai. Questo aiuterà i teorici a definire la natura di questi componenti misteriosi e a sviluppare una comprensione più raffinata di come la gravità si comporta alle distanze più grandi.

Conclusione

In sintesi, la missione Euclid dell’ESA rappresenta un passo avanti significativo nella nostra comprensione dell’Universo. Attraverso la creazione di una mappa tridimensionale dell’Universo e l’osservazione di miliardi di galassie, Euclid ci permetterà di fare inferenze precise sulla natura della materia oscura e dell’energia oscura, migliorando la nostra comprensione dell’espansione dell’Universo e del comportamento della gravità a grandi distanze.