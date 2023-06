Un recente studio condotto utilizzando il Telescopio Solare Goode presso l’Osservatorio Solare Big Bear ha rivelato un’intensa energia ondulatoria proveniente dall’ombra delle macchie solari, in grado di mantenere temperature di milioni di gradi nella corona del Sole. Questa scoperta rappresenta un passo avanti significativo nella nostra comprensione del problema del riscaldamento della corona solare, sebbene il mistero non sia ancora completamente risolto.

Il mistero del riscaldamento della corona solare

A circa cinquemila chilometri sopra la superficie del Sole, gli astrofisici si pongono da un secolo una domanda: come mai le temperature nella corona superiore del Sole sono centinaia di volte più elevate rispetto a quelle della superficie visibile del Sole? Un team internazionale di scienziati ha ora una nuova risposta a questa domanda, comunemente nota come il problema del riscaldamento della corona solare, grazie a nuovi dati osservativi ottenuti con il Telescopio Solare Goode (GST) presso l’Osservatorio Solare Big Bear (BBSO), gestito dal Centro per la Ricerca Solare Terrestre (CSTR) del NJIT.

La scoperta dell’energia ondulatoria intensa

Nel loro studio, pubblicato di recente sulla rivista Nature Astronomy, i ricercatori hanno svelato la scoperta di un’intensa energia ondulatoria proveniente da una regione relativamente fredda, scura e fortemente magnetizzata del Sole, in grado di attraversare l’atmosfera solare e mantenere temperature di un milione di gradi Kelvin all’interno della corona.

Implicazioni della scoperta

Il ruolo delle onde veloci

Secondo i ricercatori, questa scoperta rappresenta l’ultimo tassello per svelare una serie di misteri correlati alla nostra stella più vicina. “Il problema del riscaldamento della corona è uno dei più grandi misteri nella ricerca sulla fisica solare. Esiste da quasi un secolo”, ha affermato Wenda Cao, direttore del BBSO e professore di fisica al NJIT, coautore dello studio. “Con questo studio, abbiamo nuove risposte a questo problema, che potrebbero essere fondamentali per risolvere molte questioni confuse riguardanti il trasporto e la dissipazione dell’energia nell’atmosfera solare, così come la natura del clima spaziale”.

Il mistero persiste

Nonostante queste scoperte, il problema del riscaldamento della corona solare persiste. “Sebbene queste scoperte rappresentino un passo avanti verso la risoluzione del mistero, il flusso di energia proveniente dalle macchie solari potrebbe essere responsabile solo del riscaldamento di quei loop che hanno origine nelle macchie solari”, ha detto Cao. “Nel frattempo, ci sono altre regioni senza macchie solari associate a loop coronali caldi che attendono ancora di essere spiegati. Ci aspettiamo che il GST/BBSO continui a fornire le prove osservative ad alta risoluzione per ulteriormente svelare i misteri della nostra stella”.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di un’intensa energia ondulatoria proveniente dalle macchie solari, in grado di mantenere temperature di milioni di gradi nella corona del Sole, rappresenta un passo avanti significativo nella nostra comprensione del problema del riscaldamento della corona solare. Tuttavia, il mistero persiste e ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere completamente i processi di trasporto dell’energia e il riscaldamento della corona solare.