Questo effetto è previsto essere estremamente piccolo, proporzionale al rapporto tra l’energia delle particelle e la scala di Planck, ma quando si osservano sorgenti astrofisiche molto distanti, può accumularsi a livelli osservabili. L’indagine ha utilizzato i lampi gamma osservati dal telescopio Fermi e i neutrini ad altissima energia rilevati dall’Osservatorio Neutrino IceCube, testando l’ipotesi che alcuni neutrini e alcuni lampi gamma potrebbero avere un’origine comune, ma vengono osservati in tempi diversi a causa della riduzione della velocità dipendente dall’energia.

La ricerca nel campo della gravità quantistica ha raggiunto un importante traguardo, con il supporto statistico preliminare a un modello di gravità quantistica. In uno studio pubblicato su Nature Astronomy il 12 giugno, un team di ricercatori dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Università di Wroclaw e dell’Università di Bergen ha esaminato un modello di gravità quantistica nella propagazione delle particelle, in cui la velocità delle particelle ultrarelativistiche diminuisce con l’aumento dell’energia.

Il telescopio Fermi è uno strumento fondamentale per l’osservazione dei lampi gamma, mentre l’Osservatorio Neutrino IceCube è un rilevatore di neutrini situato nel Polo Sud. Entrambi gli strumenti sono stati utilizzati per raccogliere dati e testare l’ipotesi del modello di gravità quantistica.

Risultati preliminari e prospettive future

Combinando i dati di IceCube e Fermi, i ricercatori hanno trovato prove preliminari a sostegno dei modelli di gravità quantistica che prevedono questo effetto. “Questo segna un’importante pietra miliare nel campo della ricerca sulla gravità quantistica, poiché è la prima volta che si trova un tale livello di evidenza statistica a sostegno della gravità quantistica”, afferma l’autore corrispondente, il professor Giovanni Amelino-Camelia dell’Università di Napoli, a nome del team.

Sebbene questi risultati siano preliminari, forniscono una solida base per ulteriori indagini dettagliate man mano che si continuano a raccogliere dati dai telescopi gamma-ray e neutrino. “Anche se i dati futuri non dovessero confermare questo effetto, le nostre scoperte fornirebbero comunque limiti stringenti sui parametri dei modelli pertinenti, il che rappresenterebbe già un passo raro e notevole per la ricerca sulla gravità quantistica”, aggiunge Amelino-Camelia.

Conclusione

In sintesi, la ricerca nel campo della gravità quantistica ha raggiunto un importante traguardo grazie all’analisi dei dati raccolti dal telescopio Fermi e dall’Osservatorio Neutrino IceCube. I risultati preliminari forniscono un supporto statistico al modello di gravità quantistica e aprono la strada a ulteriori indagini e progressi in questo ambito.