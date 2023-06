Un team di ricercatori sta lavorando su una tecnologia sostenibile per raccogliere energia solare nello spazio, che potrebbe integrare i sistemi di supporto vitale sulla Luna e su Marte. In uno studio pubblicato su Nature Communications, gli scienziati valutano una nuova tecnica che potrebbe convertire l’energia verde rinnovabile al di fuori dell’atmosfera terrestre. Stanno sfruttando la fotosintesi, il processo chimico che le piante compiono ogni giorno per creare energia, per aiutare l’industria spaziale a diventare più sostenibile.

Dispositivi di fotosintesi artificiale

La ricerca, condotta dall’Università di Warwick, valuta l’uso di un dispositivo speciale chiamato semiconduttore per assorbire la luce solare su Luna e Marte. Si spera che questi dispositivi possano promuovere i sistemi di supporto vitale marziani. Questi “dispositivi di fotosintesi artificiale” subiscono gli stessi processi che mantengono in vita le piante sulla Terra: convertono l’acqua in ossigeno utilizzando solo la luce solare e riciclano l’anidride carbonica. Questi sistemi integrati hanno il vantaggio di utilizzare direttamente l’energia solare e potrebbero risparmiare peso nei viaggi spaziali a lungo termine rispetto ai sistemi tradizionali attualmente in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale, rendendo i viaggi spaziali più efficienti.

Bisogno di fonti energetiche efficienti e affidabili

È necessario disporre di fonti energetiche efficienti e affidabili nello spazio per consentire l’esplorazione del nostro sistema solare. Si spera che la tecnologia possa essere installata sulla Luna e su Marte per raccogliere energia verde che aiuti ad alimentare i razzi e a integrare i sistemi di supporto vitale per la produzione di ossigeno e altri prodotti chimici, oltre al riciclaggio dell’anidride carbonica. Le intuizioni ottenute in questo studio riguardo al miglioramento dell’efficienza dei dispositivi si traducono anche nella loro ottimizzazione per le applicazioni terrestri e forniscono informazioni sulle prestazioni delle tradizionali celle solari nello spazio.

Dichiarazioni degli esperti

La professoressa assistente Katharina Brinkert, del Dipartimento di Chimica, ha dichiarato: “L’esplorazione spaziale umana affronta le stesse sfide della transizione energetica verde sulla Terra: entrambe richiedono fonti energetiche sostenibili. Con la luce solare così abbondantemente disponibile nello spazio, abbiamo dimostrato come questa fonte potrebbe essere utilizzata per raccogliere energia – molto simile alle piante sulla Terra – per i sistemi di supporto vitale nei viaggi spaziali a lungo termine. La tecnologia potrebbe fornire una produzione di ossigeno abbondante e il riciclaggio dell’anidride carbonica sia sulla Luna che su Marte”. La professoressa associata Sophia Haussener, dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Svizzera, ha aggiunto: “In questo studio, quantifichiamo finalmente il potenziale di tali dispositivi per l’uso extraterrestre e forniamo linee guida iniziali per la loro possibile implementazione”.

Conclusione

In sintesi, i ricercatori stanno sviluppando dispositivi di fotosintesi artificiale per raccogliere energia solare nello spazio e integrare i sistemi di supporto vitale su Luna e Marte. Questa tecnologia sostenibile potrebbe migliorare l’efficienza dei viaggi spaziali e fornire informazioni preziose per ottimizzare le applicazioni terrestri delle celle solari.