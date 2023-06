Un team internazionale di astrofisici, guidato dall’Università Radboud nei Paesi Bassi, ha scoperto un nuovo meccanismo che porta alla distruzione delle stelle e alla generazione di lampi gamma (GRB). Questa scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, arricchisce la nostra comprensione della morte delle stelle e potrebbe indicare fonti precedentemente sconosciute di onde gravitazionali.

Un nuovo modo di distruggere una stella

La ricerca delle origini di un potente lampo gamma ha portato gli astrofisici a scoprire un nuovo modo di distruggere una stella. Sebbene la maggior parte dei GRB provenga da stelle massicce in esplosione o da fusioni di stelle di neutroni, i ricercatori hanno concluso che il GRB 191019A è invece derivato dalla collisione di stelle o resti stellari nell’ambiente densamente popolato che circonda un buco nero supermassiccio al centro di una galassia antica. Questo ambiente caotico suggerisce un modo, ipotizzato da tempo ma mai visto prima, di demolire una stella e generare un GRB.

La scoperta

Lo studio è stato pubblicato il 22 giugno su Nature Astronomy. Il team di ricerca, guidato dall’Università Radboud nei Paesi Bassi, includeva astronomi della Northwestern University. “Per ogni cento eventi che rientrano nello schema di classificazione tradizionale dei lampi gamma, c’è almeno un caso anomalo che ci sorprende”, ha detto l’astrofisico della Northwestern e coautore dello studio, Wen-fai Fong. “Tuttavia, sono proprio questi casi anomali a dirci di più sulla spettacolare diversità di esplosioni di cui l’universo è capace”.

Implicazioni della scoperta

“La scoperta di questi fenomeni straordinari all’interno di sistemi stellari densi, specialmente quelli che circondano i buchi neri supermassicci al centro delle galassie, è indubbiamente emozionante”, ha detto l’astrofisico della Northwestern e coautore dello studio, Giacomo Fragione. “Questa notevole scoperta ci offre uno sguardo affascinante sulla complessa dinamica all’opera in questi ambienti cosmici, stabilendoli come fabbriche di eventi che altrimenti sarebbero considerati impossibili”.

La morte delle stelle

La maggior parte delle stelle muore, in base alla loro massa, in uno dei tre modi prevedibili. Quando stelle di massa relativamente bassa come il nostro sole raggiungono la vecchiaia, perdono i loro strati esterni, svanendo infine per diventare stelle nane bianche. Le stelle più massicce, invece, brillano di più ed esplodono più velocemente in esplosioni supernovae catastrofiche, creando oggetti ultra-densi come stelle di neutroni e buchi neri. Il terzo scenario si verifica quando due di questi resti stellari formano un sistema binario e alla fine collidono.

Una quarta opzione

Ma il nuovo studio suggerisce che potrebbe esserci una quarta opzione. “I nostri risultati mostrano che le stelle possono incontrare la loro fine in alcune delle regioni più dense dell’universo, dove possono essere spinte a collidere”, ha detto l’autore principale Andrew Levan, un astronomo dell’Università Radboud. “Questo è emozionante per capire come muoiono le stelle e per rispondere ad altre domande, come quali fonti inaspettate potrebbero creare onde gravitazionali che potremmo rilevare sulla Terra”.

Implicazioni future

Le galassie antiche, molto oltre il loro apice di formazione stellare, hanno poche, se non addirittura nessuna, stella massiccia rimanente. I loro nuclei, tuttavia, brulicano di stelle e una moltitudine di resti stellari ultra-densi, come nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Gli astronomi hanno da tempo sospettato che nell’attività frenetica che circonda un buco nero supermassiccio, sarebbe solo questione di tempo prima che due oggetti stellari collidessero per produrre un GRB. Ma le prove di quel tipo di fusione sono rimaste elusive.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di un nuovo meccanismo di distruzione stellare e generazione di lampi gamma potrebbe aprire nuove strade per la comprensione della morte delle stelle e la scoperta di fonti inaspettate di onde gravitazionali. Questo meccanismo, che coinvolge la collisione di stelle o resti stellari in ambienti densamente popolati vicino a buchi neri supermassicci, potrebbe rappresentare una quarta opzione per la fine delle stelle, oltre ai tre scenari tradizionalmente noti.