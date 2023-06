Il 5 giugno, come tradizione, celebriamo la Giornata mondiale dell’ambiente. Questa giornata fu proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU durante la Conferenza di Stoccolma, tenutasi tra il 5 e il 6 giugno del 1972. Ecco come onorare questo evento significativo.

Una breve retrospettiva storica

La Giornata mondiale dell’ambiente prese forma nel 1974, due anni dopo la sua proclamazione. L’obiettivo principale è quello di far luce sull’interazione dell’uomo con la natura e sulle sue conseguenze sull’ambiente.

L’essenza di questa giornata non è di incolpare l’umanità, ma di accrescere la consapevolezza, specialmente nelle generazioni future, alla ricerca di un equilibrio più sostenibile e responsabile.

L’ONU e il ruolo dell’UNEP

Nel 1972, l’Assemblea Generale dell’ONU ha fondato l’UNEP (United Nations Environment Programme), un organismo dedicato all’organizzazione e coordinazione di iniziative a favore della tutela ambientale.

La Giornata mondiale dell’ambiente si unisce ad altre giornate significative, come la Giornata mondiale della Terra e quella degli Oceani. Ognuna di queste giornate si concentra su temi specifici e obiettivi, sottolineando l’urgente bisogno di azioni ambientali.

Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema

Dal 2021, si è avviato il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, una vasta missione globale mirata al recupero di aree forestali e marine, danneggiate o depauperate nel tempo dall’attività umana.

L’importanza di questa giornata

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è più di un evento annuale; ci ricorda la fragilità del nostro pianeta e il ruolo che ciascuno di noi può giocare nella sua protezione.

Il focus del 2023 sarà la Svezia, con il tema “una sola Terra”. L’obiettivo è riflettere sulle modalità di vivere in modo sostenibile, per conservare le risorse per tutti.

Cosa fare in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Il “Ecosystem Restoration Playbook” offre una serie di azioni per preservare l’ambiente, tra cui il volontariato in un intervento di ripristino ambientale, la pulizia di un lago, una spiaggia o un’area naturale, l’acquisto di prodotti sostenibili e l’adozione di una dieta a base di prodotti stagionali e sostenibili.

Discutere sui valori degli ecosistemi

È fondamentale discutere nelle scuole e nelle famiglie il valore degli ecosistemi e le minacce che stanno affrontando. È fondamentale illuminare i problemi del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e le possibili soluzioni.

Un impegno che dura tutto l’anno

È importante continuare a impegnarsi anche dopo la Giornata Mondiale dell’Ambiente, altrimenti, l’effetto sarà minimo.