C’è sempre meno ossigeno negli oceani, con gravissime conseguenze sui coralli. L’allarme non viene a caso, ma da un esperto di rango mondiale. Dan Laffoley, dall’International Union for Conservation of Nature, ha coordinato lo studio sulla deossigenazione e si dice molto preoccupato per il nostro Pianeta.

Cosa è emerso

Con questa ricerca, si è notato che gli oceani hanno perso circa il 2% di ossigeno in cinquant’anni, con alcune aree, come la California, dove si sale anche al 40%.

La causa? Ovviamente il riscaldamento globale. L’aumento della temperatura scaturisce dei cambiamenti nei flussi delle correnti oceaniche, rallentandole o addirittura fermandole, riducendo quindi lo scambio di ossigeno tra acqua e atmosfera.

Gli scenari futuri

Con emissioni di CO2 al ritmo attuale, la perdita salirebbe anche al 4% entro la fine di questo secolo (al 2100). Ad aver causato un netto peggioramento è l’influsso di nutrienti raccolti dalle zone agricole, scaricati in mare senza alcun filtro. Spesso non ci si pensa, ma queste sostanze causano esplosioni nelle alghe, che vengono decomposte da batteri che utilizzano l’ossigeno, mangiandolo letteralmente e togliendolo ai pesci.

Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche sia per l’uomo che per gli ecosistemi (coralli, pesci ecc.). Infatti, le acque con una quantità minore di ossigeno sono meno vivibili per molte specie, quali tonno e pesce vela, fondamentali per la nostra specie, e le barriere coralline subirebbero dei danni devastanti e irreversibili.

Cosa fare: le azioni concrete

L’uomo ha avuto pesanti conseguenze in tutti i campi. Spesso si parla di cambiamenti climatici, ma non dimentichiamoci anche l’inquinamento, i rifiuti, la plastica in ogni dove e tutta una serie di cose che, prima o poi, danneggiano tutti.

Le soluzioni? Siamo alle solite: usare la testa. Sprecare di meno, inquinare di meno, stare attenti al riciclo, mangiare meno carne, recuperare ecc.

Spesso non ci si rende conto, ma le conseguenze dei nostri gesti possono essere davvero lontane e non necessariamente dirette. Anche quelle indirette possono creare danni notevoli.