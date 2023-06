L’interazione tra insetti e foreste è un affascinante equilibrio di vita e morte. Il bostrico, un temuto predatore degli alberi, è da sempre al centro di vivaci dibattiti scientifici. Accusato di essere un flagello per le foreste, specialmente in Svizzera, oggi la sua reputazione è in parte rivalutata. Infatti, gli studi mostrano che il bostrico attacca principalmente gli alberi già deboli o malati, facilitando un naturale rigenero delle foreste. Questo mio articolo esplorerà la vita del bostrico, i suoi effetti sugli ecosistemi forestali e i metodi preventivi per limitare il suo impatto.

Il Bostrico: un Predatore dei Boschi

Il bostrico, una creatura affamata di legno, colpisce la corteccia degli alberi sia in fase adulta che come larva. Su piante come la vite, il bostrico attacca i tralci, ostacolando il flusso di linfa e quindi la fotosintesi. Le sue infestazioni causano l’indebolimento della corteccia, l’ingiallimento degli aghi e la produzione di resina.

Un Aiuto Insospettato per le Foreste

Nonostante la fama di flagello delle foreste negli anni ’70, studi recenti indicano che il bostrico potrebbe avere avuto un ruolo benefico nell’ecosistema forestale. L’attacco a alberi già deboli o malati ha permesso la rimozione del legname malato e la sua trasformazione in humus, contribuendo al rigenero forestale.

Individuazione e Prevenzione dell’Infestazione

Il bostrico colpisce soprattutto in autunno. È durante questa stagione che è possibile individuare le tracce del suo passaggio: fori lasciati dagli adulti o accumuli di resina. Per prevenire l’infestazione è essenziale mantenere la salute degli alberi, attraverso adeguati interventi di potatura, la rimozione degli alberi danneggiati o visibilmente infetti e l’eliminazione dei resti della potatura secondo le norme di legge.

Rimedi Efficaci e Rispettosi dell’Ambiente

Alcuni metodi di prevenzione includono l’utilizzo di esche composte da tralci di potature precedenti, dove le femmine depongono le uova. Alla fine del periodo di deposizione, queste esche vengono bruciate per eliminare le uova. Anche i trattamenti chimici a base di fosforo sono efficaci, ma rischiano di compromettere la salute della pianta e risultano inutili contro gli esemplari adulti.

Alpi italiane, stavolta è emergenza

Il bostrico, un piccolo coleottero, attacca e uccide gli alberi indeboliti, in particolare gli abeti rossi, scavando canali nella corteccia per riprodursi. Il fenomeno è stato amplificato dalle condizioni ambientali causate dalla tempesta Vaia del 2018, che ha abbattuto 16 milioni di alberi nelle foreste dell’arco alpino. L’inverno successivo, con abbondanti nevicate e il conseguente “schianto” di alberi, seguito da un’estate torrida, ha indebolito ulteriormente la vegetazione, favorendo la diffusione del bostrico.