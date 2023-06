La NASA ha recentemente annunciato una serie di importanti sviluppi, tra cui il potenziamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il lancio del nuovo aereo sperimentale X-66A e il test di un innovativo sistema di comunicazione laser per la missione Artemis II.

Potenziamento della Stazione Spaziale Internazionale

Il 15 giugno, gli astronauti della NASA Steve Bowen e Woody Hoburg hanno condotto la loro seconda passeggiata spaziale in una settimana per installare un avanzato pannello solare a srotolamento, noto come IROSA, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è stato l’ultimo dei sei IROSA attualmente pianificati per la stazione. I nuovi pannelli sono progettati per aumentare la potenza del sistema elettrico della stazione e consentire al laboratorio orbitante di generare circa il 30% di energia in più.

Il nuovo aereo sperimentale X-66A

Durante il forum AIAA Aviation tenutosi a San Diego nella settimana del 12 giugno, la NASA e Boeing hanno annunciato che l’aereo sperimentale prodotto attraverso il progetto Sustainable Flight Demonstrator dell’agenzia è diventato il più recente X-plane della NASA, designato dall’U.S. Air Force come X-66A. In collaborazione con la NASA, Boeing costruirà, testerà e farà volare l’aereo Transonic Truss-Braced Wing con l’obiettivo specifico di aiutare gli Stati Uniti a raggiungere emissioni nette zero di gas serra entro il 2050.

Artemis II: test del sistema di comunicazione laser O2O

La navicella spaziale Orion, che trasporterà gli astronauti intorno alla Luna nella missione Artemis II della NASA, testerà anche un nuovo terminale di comunicazione laser chiamato Orion Artemis II Optical Communications System (O2O). I sistemi di comunicazione laser offrono velocità di trasferimento dati maggiori rispetto ai sistemi tradizionali a onde radio, consentendo di inviare più informazioni in una singola trasmissione. Più dati potrebbero significare più scoperte.

Il rover Curiosity cattura un’immagine di Marte

Il rover Curiosity della NASA ha recentemente catturato un’immagine composita di un’area nota come “Marker Band Valley”. L’immagine combina una scena mattutina, una scena pomeridiana e l’aggiunta di colore per l’interpretazione artistica. Le diverse condizioni di illuminazione in quei momenti della giornata rendono i dettagli della scena più evidenti. Marker Band Valley si trova nella regione in cui il rover ha scoperto inaspettatamente segni di un antico lago.

In conclusione, la NASA sta lavorando su una serie di progetti innovativi, tra cui il potenziamento della ISS, il lancio del nuovo aereo sperimentale X-66A e il test di un sistema di comunicazione laser per la missione Artemis II. Questi sviluppi rappresentano passi importanti nella ricerca spaziale e nella lotta contro il cambiamento climatico.