Il 23 giugno 2023, il team del Programma Exploration Ground Systems della NASA presso il Kennedy Space Center in Florida ha continuato a lavorare su aggiornamenti e riparazioni del lanciatore mobile 1 e del Launch Pad 39B, in vista dei primi test critici a terra per Artemis II. Nuovi segni sul pavimento indicano la direzione del terminus del sistema di fuga di emergenza dal Launch Complex 39B. Il team ha quasi completato l’area del terminus, dove arriveranno i cestini di fuga di emergenza che trasportano gli astronauti e l’equipaggio di volo dopo la loro sicura uscita dal lanciatore mobile. Artemis II sarà la prima missione Artemis con equipaggio a bordo dell’Orion.

Il team della NASA ha quasi completato gli aggiornamenti al lanciatore mobile 1 e al Launch Pad 39B in preparazione per Artemis II, la prima missione con equipaggio sotto Artemis. I tecnici hanno riparato gli ascensori sul lanciatore mobile, che hanno subito danni durante il lancio di Artemis I, e stanno valutando modi per rinforzare gli ascensori e rafforzare le porte anti-esplosione in vista di Artemis II. Il personale sta modificando i pannelli sul deflettore di fiamma per tener conto dei flussi di scarico turbolenti osservati dopo il primo lancio del SLS (Space Launch System).

Il team sta anche testando il braccio di accesso dell’equipaggio, il punto di ingresso e uscita sul lanciatore mobile che gli astronauti utilizzano per accedere alla navicella Orion. Quest’estate, i lavoratori condurranno test di oscillazione del braccio per garantire che esso e i sistemi di supporto del lanciatore mobile siano certificati per supportare missioni con equipaggio.

Un altro importante aggiornamento al lanciatore mobile in vista di Artemis II è l’aggiunta del sistema di sicurezza di fuga di emergenza. Il sistema fornisce agli astronauti e alle squadre di chiusura la possibilità di uscire in sicurezza dal lanciatore mobile o dall’Orion nel caso improbabile di un’emergenza durante il conto alla rovescia del lancio. Se gli astronauti e il personale del pad hanno bisogno di evacuare, procederanno ai cestini di fuga di emergenza, che sono sospesi da un sistema di catenaria, e scenderanno fino ai veicoli di trasporto di emergenza situati alla base del pad di lancio.

Il team ha quasi completato l’area di terminus del sistema di fuga di emergenza al pad 39B, dove arriveranno i cestini che trasportano gli astronauti o altro personale dopo la loro sicura uscita dal lanciatore mobile in caso di emergenza. I veicoli di trasporto di emergenza saranno posizionati lì per portare in sicurezza gli astronauti e il personale rimanente lontano dal pad di lancio. L’area di terminus sarà completata entro la fine di questo mese in preparazione per l’arrivo del lanciatore mobile al pad più tardi quest’estate per i test.

